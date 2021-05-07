MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek - Son Dakika

MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek

07.05.2021 18:06
MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek, System.String[]

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel okullar kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek.

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan'da ilgili birimlere gönderilen, "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden edindiği bilgiye göre, bu tarihlerde öğretmenlerin de idari izinli sayılması sebebiyle okullardaki uzaktan eğitime ara verilecek. Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs'ta tatil olacak.

ÖĞRETMENLER EK DERSTEN YARARLANACAK

Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek - Son Dakika


YORUMLAR (5)
  • Misafir: Habere bak. Kaç saat ek ders alınacakmış? Milletin haberi yok. O hafta 1 kuruş ek ders yatmayacak çünkü bayram tatili var ve iki gün kesilince tüm ekders kesiliyor. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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