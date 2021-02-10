MEB'e bağlı pansiyonlu okullarda görevli yönetici ve nöbetçi belletmenlere afet eğitimi verilecek - Son Dakika

MEB'e bağlı pansiyonlu okullarda görevli yönetici ve nöbetçi belletmenlere afet eğitimi verilecek

10.02.2021 11:49
MEB'e bağlı pansiyonlu okullarda görevli yönetici ve nöbetçi belletmenlere afet eğitimi verilecek, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Kızılay Derneği arasında imzalanan protokol gereği, pansiyonlu okullarda görev yapan yönetici ve nöbetçi belletmenlere yönelik "Güvenli Yaşam Eğitimi" kapsamında afet eğitimleri verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Kızılay Derneği arasında imzalanan protokol gereği, pansiyonlu okullarda görev yapan yönetici ve nöbetçi belletmenlere yönelik "Güvenli Yaşam Eğitimi" kapsamında afet eğitimleri verilecek.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, afetlere karşı hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor. Afetler oluşmadan önce önlem alma faaliyetlerini içeren risk azaltma ve hazırlıklı olma çalışmalarına devam edildi.

Bu kapsamda, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Türkiye Kızılay Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında, Türk Kızılay afet eğitimi uzmanlarınca Genel Müdürlüğe bağlı pansiyonlu okullarda görev yapan yöneticilere ve nöbetçi belletmen/belletmenlere yönelik afet eğitimlerinin yapılması planlandı.

Bu çerçevede, Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) üzerinde bulunan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Çankırı, Bolu, Amasya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Muş ve Van illerine öncelik verilecek. Bu çalışma ve devamında yapılacak akran eğitimi ile okullarda oluşturulacak bilince katkı sağlanması amaçlanıyor.

Eğitimin memnuniyeti ölçülecek

11 Şubat saat 10.30'da Kocaeli'de, 14.30'da Sakarya'da uzaktan eğitim yoluyla Deprem ve Korunma Bilinci, Kütle Hareketleri (Heyelan) ve Korunma Bilinci, Sel ve Korunma Bilinci, Çığ ve Korunma Bilinci, Orman Yangınları ve Korunma Bilinci konularında eğitimler verilecek.

Eğitimlere çevrimiçi katılanlara aktif olarak soru sorma imkanı sağlanacak, eğitim sonunda anlık paylaşılan anketler katılımcılar tarafından çevrim içi doldurulacak ve eğitimin memnuniyeti ölçülecek.

Uzmanlar, KAF üzerindeki illerinden başlamak üzere her hafta perşembe günü Genel Müdürlüğe bağlı pansiyonlu okullarda görev yapan yaklaşık 500 yönetici, nöbetçi belletmen/belletmenlere eğitim verecek. Bu illerden sonra eğitimlerin ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.???????

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB'e bağlı pansiyonlu okullarda görevli yönetici ve nöbetçi belletmenlere afet eğitimi verilecek - Son Dakika


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