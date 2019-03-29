MEB'e Bağlı Tüm Eğitim Kurumları, 31 Mart Seçimlerinden Sonra Okulların Hazır Hale Getirilmesi...
57 dakika önce
MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 31 Mart seçimlerinden sonra okulların hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil edildi.
MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 31 Mart seçimlerinden sonra okulların hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:06 Kaynak: AA
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