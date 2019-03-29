Son Dakika Haberleri: MEB'e Bağlı Tüm Eğitim Kurumları, 31 Mart Seçimlerinden Sonra Okulların Hazır Hale Getirilmesi...

MEB'e Bağlı Tüm Eğitim Kurumları, 31 Mart Seçimlerinden Sonra Okulların Hazır Hale Getirilmesi...

57 dakika önce

MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 31 Mart seçimlerinden sonra okulların hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil edildi.

MEB'e Bağlı Tüm Eğitim Kurumları, 31 Mart Seçimlerinden Sonra Okulların Hazır Hale Getirilmesi..., System.String[]
MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 31 Mart seçimlerinden sonra okulların hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:06 Kaynak: AA

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