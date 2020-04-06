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MEB: "EBA dışındaki platformlar üzerinden sanal sınıf uygulaması yapılması halinde, bu platformlara...
6 saat önce
MEB: "EBA dışındaki platformlar üzerinden sanal sınıf uygulaması yapılması halinde, bu platformlara kullanıcılar sosyal medya hesapları aracılığıyla giriş yapmamalı, öğrencilerimizin kameraları zorunlu olmadıkça kapalı olmalı."
MEB: "EBA dışındaki platformlar üzerinden sanal sınıf uygulaması yapılması halinde, bu platformlara kullanıcılar sosyal medya hesapları aracılığıyla giriş yapmamalı, öğrencilerimizin kameraları zorunlu olmadıkça kapalı olmalı."
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:46 Kaynak: AA
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