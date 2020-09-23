MEB: "EBA uygulamasında 08.30-12.00 saatlerinde karşılaşılan erişim sorunu, teknik ekiplerimizce...
MEB: "EBA uygulamasında 08.30-12.00 saatlerinde karşılaşılan erişim sorunu, teknik ekiplerimizce yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırıldı.
MEB: "EBA uygulamasında 08.30-12.00 saatlerinde karşılaşılan erişim sorunu, teknik ekiplerimizce yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırıldı."
MEB, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:27 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › MEB: 'EBA uygulamasında 08.30-12.00 saatlerinde karşılaşılan erişim sorunu, teknik ekiplerimizce... - Son Dakika
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