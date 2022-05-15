MEB, eğitim istatistiklerine "tek tık" ile kolay erişim imkanı getiriyor - Son Dakika
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MEB, eğitim istatistiklerine "tek tık" ile kolay erişim imkanı getiriyor

15.05.2022 11:25

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), hem resmi internet sayfasında dijital olarak hem de kitap halinde basılı yayımlanan örgün eğitim istatistikleri, yeni yazılım ile daha kolay ulaşılabilir hale getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), hem resmi internet sayfasında dijital olarak hem de kitap halinde basılı yayımlanan örgün eğitim istatistikleri, yeni yazılım ile daha kolay ulaşılabilir hale getirildi.

MEB'in okul, öğrenci, derslik, öğretmen sayıları ile okullaşma oranlarına ilişkin il bazlı örgün eğitim verileri, karar vericiler ve araştırmacıların daha kolay ve hızlı erişimine uygun hale getirildi. Grafiklerle zenginleştirilen veriler, eğitim yılı ve eğitim kademelerine göre sorgulanabilir şekilde, Excel ve PDF formatında yarından itibaren Bakanlığın internet sitesinden paylaşılacak.

Kullanıcılar, okul türü ve eğitim-öğretim yıllarına göre her bir eğitim kademesine ait özet verilerin yayımlandığı tablolara da internet sitesi üzerinden erişebilecek.

"Veriler artık kitapçıktan takip edilmeyecek"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yeni geliştirilen sistemi yarından itibaren kamuoyunun kullanımına açacaklarını ifade etti.

Bakanlık verilerinin artık kitapçıktan takip edilmesine gerek kalmadığını, verilere artık filtreleme ekranları ve grafik destekli şekilde çok rahat erişilebileceğini bildiren Özer, şunları kaydetti:

"Bu çalışma, çok kıymetli. Çünkü bizim eğitim sistemimiz çok büyük bir eğitim sistemi. Bu sistemde çok parametre var. O kitaplarda bu parametreleri, verileri takip edebilmek gerçekten zordu. Şimdi eğitimle ilgili okuryazarlığı güçlendirmek isteyen, eğitimle ilgili parametreleri, verileri takip etmek isteyen tüm araştırmacılarımız, tüm eğitim paydaşları, eğitim yazarları çok kolay şekilde bu verileri inceleyebilecek ve çapraz şekilde filtreleyip, farklı özellikleriyle verilere farklı bakış açısı sağlama imkanına sahip olacaklar.

Bunu çok önemsiyoruz çünkü Türkiye'de eğitimin verilerle konuşulmasına ihtiyaç var. Eğitimde olumlu veya olumsuz söylenecek her sözün veriye dayanması gerekiyor. Eğitimde iyileştirme yapacağımız yerleri görme anlamında da çok kıymetli. Biz her türlü eleştiriye açığız, biz süreçlerimizi iyileştirmek istiyoruz. Eleştirilerin de veriye dayalı şekilde yapılması, bizim eksiklerimizi görme anlamında çok kıymetli olacak. Yeni yazılımımız, özellikle akademisyenlerimizin eğitim politikaları ile ilgili çalışmalarında da çok aktif kullanacakları verilere çok kolay ve hızlı şekilde ulaşabilme, erişebilme imkanı sağlayacak."

MEB, eğitim istatistiklerine tek tık ile kolay erişim imkanı getiriyor
MEB, eğitim istatistiklerine tek tık ile kolay erişim imkanı getiriyor
MEB, eğitim istatistiklerine tek tık ile kolay erişim imkanı getiriyor
MEB, eğitim istatistiklerine tek tık ile kolay erişim imkanı getiriyor

YORUMLAR
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milli eğitim bakanlığı, Kitap, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB, eğitim istatistiklerine 'tek tık' ile kolay erişim imkanı getiriyor - Son Dakika


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