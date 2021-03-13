MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yarın yapılacak - Son Dakika

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yarın yapılacak

13.03.2021 11:35
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yarın yapılacak, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) yarın gerçekleştirilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) yarın gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenecek 2021-MEB-EKYS, pazar günü 50 il, 52 sınav merkezinde uygulanacak.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak, ancak adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.

Sınavda Kovid-19 önlemleri alınacak

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav tedbirleri alacak. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

Sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

milli eğitim bakanlığı, Pazar, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yarın yapılacak - Son Dakika


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