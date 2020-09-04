MEB, eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı - Son Dakika

MEB, eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı

Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 milyon 241 bin 881 öğrenci bulunuyor.

MEB, eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı, System.String[]

Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 milyon 241 bin 881 öğrenci bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından "Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2019-2020" verileri açıklandı.

Buna göre, Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde, 9 milyon 435 bin'i erkek, 8 milyon 806 bin 881'i kız olmak üzere toplam 18 milyon 241 bin 881 öğrenci eğitim alıyor.

Öğrencilerden 15 milyon 189 bin 878'i resmi, 1 milyon 468 bin 198'i özel ve 1 milyon 583 bin 805'i ise açık öğretim kurumlarında okuyor.

Resmi okullarda eğitim görenlerin 7 milyon 781 bin 791'i erkek, 7 milyon 408 bin 87'si kız öğrencilerden oluşuyor. Özel okullarda ise 804 bin 170 erkek, 664 bin 28 kız öğrenci eğitim görüyor.

Açık öğretimde kayıtlı aktif öğrencilerin 849 bin 39'unu erkekler, 734 bin 766'sını kızlar oluşturuyor.

Örgün eğitimdeki öğrencilerin 1 milyon 629 bin 720'si okul öncesi eğitimde, 5 milyon 279 bin 945'i ilkokulda, 5 milyon 701 bin 564'ü ortaokulda, 5 milyon 630 bin 652'si ortaöğretimde bulunuyor.

Ortaöğretimdeki 5 milyon 630 bin 652 öğrencinin 3 milyon 412 bin 564'ü genel liselerde, 1 milyon 608 bin 81'i mesleki ve teknik liselerde, 610 bin 7'si de imam hatip liselerinde eğitim alıyor.

Özel okullardaki öğrenci oranı yüzde 8,8

Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin toplam örgün eğitim içindeki oranı yüzde 8,8 oldu. Bu oran, okul öncesi eğitim için yüzde 17,7, ilkokul için yüzde 5,2 ortaokul için yüzde 6,3 ortaöğretim için de yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.

İstatistiklerde 2019-2020 eğitim öğretim yılı okullaşma oranlarına da yer verildi. Okul öncesi eğitim 5 yaşta net okullaşma oranı ise yüzde 71,22 oldu. Net okullaşma oranları ilkokulda yüzde 93,62 ortaokulda yüzde 95,90, ortaöğretimde yüzde 85,01 olarak kayda geçti.

Öğrencilerin bulundukları eğitim kademesine bakılmadan yaş gruplarına göre hesaplanan net okullaşma oranları 3-5 yaş grubunda yüzde 43,20; 4-5 yaş grubunda yüzde 54,36; 5 yaşta yüzde 75; 10, 6-9 yaş grubunda yüzde 97,96; 10-13 yaş grubunda yüzde 98,64; 14-17 yaş grubu için yüzde 89,19 olarak belirlendi.

Öğretmen sayısı

Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 2019-2020 eğitim öğretim yılında 1 milyon 117 bin 686 oldu. Bu öğretmenlerin 942 bin 936'sı resmi okullarda, 174 bin 750'si özel okullarda görev yapıyor.

Öğretmenlerin 56 bin 218'i okul öncesi eğitimde, 309 bin 247'si ilkokulda, 371 bin 590'ı ortaokulda, 380 bin 631'i ortaöğretimde çalışıyor.

Okul ve derslik sayıları

Örgün eğitimde, 54 bin 715'i resmi okul, 13 bin 870'ü özel okul, 4'ü açık öğretim okulu olmak üzere toplam 68 bin 589 okul bulunuyor.

Bu okulların 11 bin 485'i okul öncesi eğitim, 24 bin 790'ı ilkokul, 19 bin 268'i ortaokul ve 13 bin 46'sı da ortaöğretim kademesinde yer alıyor.

Resmi okullarda 588 bin 10, özel okullarda 139 bin 337 olmak üzere örgün eğitimde toplam 727 bin 347 derslik bulunuyor.

Türkiye, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 19:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB, eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı - Son Dakika

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