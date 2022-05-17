MEB: "Geleceğin siber muhafızları, yazılımcıları bu lisede yetişiyor" - Son Dakika
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MEB: "Geleceğin siber muhafızları, yazılımcıları bu lisede yetişiyor"

17.05.2022 20:47
MEB: "Geleceğin siber muhafızları, yazılımcıları bu lisede yetişiyor"

Milli Eğitim Bakanlığı, siber güvenlik alanında nitelikli insan gücü yetiştirmek ve dijitalleşen yeni dünyaya ayak uyduran nesilleri desteklemek adına Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı, siber güvenlik alanında nitelikli insan gücü yetiştirmek ve dijitalleşen yeni dünyaya ayak uyduran nesilleri desteklemek adına Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini açtı.

Dijitalleşen yeni dünyada siber güvenlik, gün geçtikçe önemini artırıyor. Bu bakış açısıyla çağı yakalayan Milli Eğitim Bakanlığı, siber güvenlik alanında nitelikli insan gücü yetiştirmek ve dijitalleşen yenidünyaya ayak uyduran nesilleri desteklemek adına Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni açtı.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Dijital içeriği kim üretiyorsa, süreçleri de onların yönettiğinin farkındalığını gençlerimize kazandırmak istiyoruz" dedi.

"Dijital içeriği kim üretiyorsa, süreçleri de onların yönettiğinin farkındalığını gençlerimize kazandırmak istiyoruz"

Bakan Özer, şöyle devam etti:

"Siber Güvenlik, çağımızın en önemli konularının başında geliyor. Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz de bu anlamda, alanında bir ilke sahip. Burada eğitim alan öğrencilerimiz, yüksek puanlarla okulumuzu tercih ediyorlar. Çok başarılı gençlerimiz geliyor. Dijital içerik üretmek bu çağda çok değerli. Bilgiyi üreten, süreçleri de yönetiyor. Bu farkındalığı kazandırmak adına biz bu lisemizi kurduk. Öğrencilerimiz, Teknopark İstanbul'da sektörle birlikte Siber Güvenlik alanında kendilerini geliştirme imkanına sahipler. Gençlerimizi dijital çağda maruz kalacağı tüm saldırılara karşı korumak bizi temel amacımız."

Teknoloji geliştirme bölgesi statüsünde olan Teknopark İstanbul'un bünyesinde yer alan okulda, siber güvenlik alanında eğitim veriliyor. Öğretim süresi hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıl olan okulda; sızma testi, adli bilişim, yapay zeka ve siber tatbikat laboratuvarları ile öğrencilere üst düzey eğitim ve deneyim sunuluyor.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Kaynak: İHA

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