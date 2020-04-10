MEB gençler için koronavirüs günlerinde "psikolojik destek" rehberi hazırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEB gençler için koronavirüs günlerinde 'psikolojik destek' rehberi hazırladı - Son Dakika

MEB gençler için koronavirüs günlerinde "psikolojik destek" rehberi hazırladı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik iki ayrı rehberi daha önce hazırlamıştık. Şimdi de gençlerimize yönelik bilgilendirme rehberi hazırladık.

MEB gençler için koronavirüs günlerinde

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik iki ayrı rehberi daha önce hazırlamıştık. Şimdi de gençlerimize yönelik bilgilendirme rehberi hazırladık. " dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), psikososyal destek hizmetleri kapsamında koronavirüs salgını süresince psikolojik sağlamlığı korumak amacıyla öğrenci ve velilere yönelik desteklere devam ediliyor.

Daha önce "Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi" ile "Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi" yayımlayan MEB, şimdi de gençlere yönelik bilgilendirme rehberi hazırladı.

MEB, koronavirüs salgını sürecince gençlerin psikolojik sağlamlıklarını korumak amacıyla bilgilendirmelerin yer aldığı rehber, Bakanlığın internet sitesi "meb.gov.tr" üzerinden erişime açıldı. Rehber, konunun uzmanı akademisyenlerin de katıldığı bir proje kapsamında Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandı.

"Uzaktan eğitimde her hafta çeşitliliği ve kaliteyi artırıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin eğitimlerini uzaktan eğitim yöntemleriyle desteklemeye devam ettilerini anımsattı.

Bu sürecin kolay olmadığını vurgulayan Bakan Selçuk, ilk kez bu kadar büyük bir ölçekte uzaktan eğitim desteği sunulduğunun altını çizerek, "Uzaktan eğitimde her hafta çeşitliliği ve kaliteyi artırıyoruz." dedi.

Uzaktan eğitime öğretmenlerin katkılarının da her geçen gün arttığına dikkati çeken Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğitim süreçlerini bu şekilde devam ettirirken diğer taraftan öğrencilerimizin ve velilerimizin bu zorlu süreçte sürekli yanlarında olmak için psikososyal desteklerimiz de birer birer devreye giriyor. Bu kapsamda, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüz, salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik iki ayrı rehberi daha önce hazırlamıştı. Yayımlanan kılavuzlar sahada aktif olarak kullanılıyor. Şimdi de gençlerimize yönelik bir bilgilendirme hazırladık ve rehberi yayımladık. Psikolojik travmalar konusunda uzman bir akademisyen grupla çalışan Genel Müdürlüğümüz yeni rehberi de tamamlayarak yayımladı. Bundan sonra yeni desteklerle ailelerimizi sürekli destekleyeceğiz."

Rehberden öneriler

Salgın hastalık dönemlerinde psikolojik sağlamlığı korumak için gençlere yönelik bilgilendirmenin yer aldığı rehberde, sosyal izolasyonun "bireylerin fiziksel temastan olabildigˆince kac¸ınması" anlamına geldiği belirtilerek, telefon, sosyal medya ya da internet uygulamaları ile iletis¸imin ve sosyal ilis¸kilerin devam ettirilmesi önerildi.

Sosyal mesafe, izolasyon, karantina gibi kavramların açıklandığı rehberde, koronaviru¨s riski altında bulunulan bu stresli su¨rec¸te "endis¸e, kaygı ya da korku, engellenmişlik, kızgınlık, yalnızlık, çaresizlik, duygusal karmaşa, güçsüz hissetme" gibi bazı olumsuz duyguların yaşanabileceği ifade edildi.

Bu çerçevede, rehberde yer alan bazı öneriler şöyle:

Koronaviru¨sle ilgili uzman kis¸ilerden ya da yetkili kurumlardan gelen dogˆru bilgilere go¨re hareket edin,

Koronaviru¨s riskinden korunma yo¨ntemlerini o¨gˆrenin ve uygulayın,

Mu¨mku¨n oldugˆunca gu¨nlu¨k rutininizi ev ic¸inde su¨rdu¨ru¨n. Uyku ve yemek saatlerinizin degˆis¸memesine o¨zen go¨sterin,

Kendiniz ic¸in gu¨n ic¸inde evde

yapabilecegˆiniz en az bir amac¸

belirleyin ya da bir yapılacaklar listesi hazırlayın,

Zamanınızı yeni bir beceri gelis¸tirmek ic¸in kullanın,

Arkadas¸larınızla ve yakınlarınızla iletis¸im kurmaya devam edin,

Medyayı sağlıklı kullanın,

Yaşadıklarınızı yazarak ifade edin.

Ziya Selçuk, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:02 Kaynak: AA

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