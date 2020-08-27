MEB: 'Gül ve Düşün' isimli kitap bakanlığımız yayın ve kontrol alanında değil - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 'Gül ve Düşün' adlı çocuk hikaye kitabının, bakanlığın yayın ve kontrol alanında olmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün medyaya yansıyan söz konusu 'hikaye kitabı' üzerinden Sayın Bakanımıza ve Bakanlığımıza yönelik ortaya atılan iddialar üzerine bir bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı yalnızca bünyesindeki ders kitaplarının onayını vermektedir. Medyaya yansıyan söz konusu içerik, 'hikaye kitabı' kategorisindedir, Bakanlığımız yayın ve kontrol alanında değildir" denildi.