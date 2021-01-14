MEB, güncellediği Türkiye'nin Mesleki Eğitim Haritası ile iş gücü piyasasını adım adım takip edecek - Son Dakika

MEB, güncellediği Türkiye'nin Mesleki Eğitim Haritası ile iş gücü piyasasını adım adım takip edecek

14.01.2021 10:59
MEB, güncellediği Türkiye'nin Mesleki Eğitim Haritası ile iş gücü piyasasını adım adım takip edecek, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye'nin Mesleki Eğitim Haritası güncellenerek, iş gücü piyasasının talepleri ile çalışan sayılarının izlenebilmesine olanak sağlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye'nin Mesleki Eğitim Haritası güncellenerek, iş gücü piyasasının talepleri ile çalışan sayılarının izlenebilmesine olanak sağlandı.

Güncelleme çalışmaları tamamlanan mesleki eğitim haritasına "http://meslekiegitimharitasi.meb.gov.tr" linkinden ulaşılabiliyor.

MEB, mesleki eğitimi arz-talep dengesine göre yeniden yapılandırmak için Türkiye'nin mesleki eğitim haritasını 2019'da çıkardı.

Yeni verilerle güncellenen mesleki eğitim haritasında hem mesleki eğitim hem de iş gücü piyasası ile ilgili detaylı bilgiler, il ve ilçe bazında ulaşılabilir hale geldi.

Türkiye genelinde 7 bin 45 meslekle ilişkili 32 milyon 728 bin 944 çalışan analiz kapsamında değerlendirildi.

Haritada, çalışan verilerinin il ve ilçe bazlı analizinde bir il/ilçede çalışanların kamu-özel ayrımı yapılmadan en fazla istihdam edildiği ilk 40 meslek de yer aldı.

Harita, mesleki eğitimin iş gücü piyasasıyla bağını güçlendirmek için çıkarıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de mesleki eğitimin iş gücü piyasasıyla bağını güçlendirmek için mesleki eğitim haritasını çıkardıklarını anlattı.

Özer, güncelledikleri yeni haritayla iş gücü piyasasını çok daha yakından takip etme imkanına kavuştuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Güncellenen haritayla eğitim verdiğimiz tüm alanlarda iş gücü piyasasının taleplerini, çalışan sayılarını il ve ilçe temelli olarak izleyebiliyoruz. Bu veriden hareketle her bir meslek okulumuzu çevresindeki iş gücü piyasası ile ilişkilendirmek ve bağını artırmak için yeniden yapılandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar yapıldıkça hem mesleki eğitimin çevresindeki sektörlerle bağı güçlenerek kalitesi hem de mezunlarımızın istihdam kapasitesi artacaktır. Sürece katkı veren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Haritada hangi veriler var

Mesleki Eğitim Haritasında mesleki ve teknik ortaöğretimde eğitimi verilen alanlar ile Türkiye genelinde çalışanların meslekleri ilişkilendirildi. Bu kapsamda, ISCO-08'e göre Türkiye genelindeki tüm mesleklerin isimleri, kodları ve meslek ana grupları gösterildi.

Haritada mesleki ve teknik ortaöğretimde eğitimi verilen alanlara ait toplam öğrenci sayısı, alanın ilişkili olduğu mesleklerde toplam çalışan sayısı yer aldı.

Ayrıca, alanın en çok öğrencisi olduğu 10 il ile birlikte alanın ilişkili olduğu mesleklerde çalışan sayısı en çok olan 10 ile de yer verildi.

Haritada, Türkiye geneli mesleklere göre çalışan ve meslek istatistikleri de yer buldu. Bu veriler, ISCO-08'e göre çalışan gruplarına ait ülke genelindeki sayı ve tüm çalışanlar içindeki oranını gösteriyor.

ISCO-08'e göre yöneticiler, profesyonel meslek mensupları, teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları, büro hizmetlerinde çalışan elemanlar, hizmet ve satış elemanları, nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları, sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar, tesis ve makine operatörleri ve montajcılar, nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar olmak üzere 9 farklı gruplandırma yapıldı.

Bu mesleklerde çalışan sayısı ile Türkiye geneli tüm çalışanların oranına ait veriler haritada erişilebilir hale getirildi.

Mesleki eğitim haritasında ayrıca İŞKUR'un 2019'a ait il bazlı iş gücü piyasası raporları kapsamında, işverenlerin ihtiyaç duyduğu iş gücünü karşılamak amacıyla İŞKUR'a bildirdikleri iş gücü taleplerini ifade eden "açık işler"e ait verilere çalışanlar sekmesi altında yer verildi.

Her ilde açık iş sayısı en fazla olan 10 meslek ile bu mesleklerin il bazındaki tüm açık işlere oranı gösterildi. Bu veriler, ülke, il ve ilçe bazlı sunuldu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB, güncellediği Türkiye'nin Mesleki Eğitim Haritası ile iş gücü piyasasını adım adım takip edecek - Son Dakika


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