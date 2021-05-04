MEB "Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim" projesiyle yeni nesil dijital eğitimin kapılarını aralayacak - Son Dakika

MEB "Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim" projesiyle yeni nesil dijital eğitimin kapılarını aralayacak

04.05.2021 10:59
MEB

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Dünya Bankası iş birliğiyle başlatılan "Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi" kapsamında herkesin istediği alanda eğitim alabileceği eşitlikçi, katılımcı ve kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alan yepyeni bir dijital eğitimin kapıları aralanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Dünya Bankası iş birliğiyle başlatılan "Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi" kapsamında herkesin istediği alanda eğitim alabileceği eşitlikçi, katılımcı ve kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alan yepyeni bir dijital eğitimin kapıları aralanıyor.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğünün öncülüğünde 2023 Eğitim Vizyonu ışığında tasarlanan projeyle hem olağanüstü durumlarda eğitimin kesintisiz sürdürülmesinin temin edilmesi hem de geleceğin eğitim sisteminin şekillendirileceği atılımların gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Dünya Bankası tarafından 160 milyon dolar kaynak tahsis edilen ve Ekim 2020'de yürürlüğe giren proje, hem 18 milyon öğrenciye hem hayat boyu öğrenme programlarına katılanlara hem de profesyonel gelişim eğitimleri alan öğretmenlere hitap edecek.

Erken çocukluk döneminden başlayarak tüm seviyeler için uygun içeriklerin üretileceği "Yeni Dijital Eğitim Platformu" kapsamında eş zamanlı 5 milyon kullanıcıya hizmet verilmesi hedeflendi.

Her yaştan insana imkan sağlanarak ekonomik katma değer oluşturulacak

Eşitlikçi, katılımcı ve kullanıcı ihtiyaçları dikkate alınarak yepyeni bir dijital eğitimin kapılarının aralanacağı platformla, öğrenciler maddi imkanları ve özel ihtiyaçları ne olursa olsun maksimum şekilde kesintisiz ve kaliteli eğitim imkanına sahip olacak.

Platformda aynı zamanda öğretmenlere ileri düzey mesleki gelişim desteği sağlanacak. Bunun yanında hayat boyu öğrenme imkanlarıyla her yaştan insana yeniden beceri kazanma ve beceri yükseltme imkanı sağlanarak ekonomik katma değer oluşturulacak.

Yapay zekaya dayalı veri analitiği ve ölçme, oyunlaştırma, sanal gerçeklik, blok-zinciri ve benzeri teknolojilerle zenginleştirilecek platform, eğitim teknolojilerini geliştiren firmalar için de dışsallıklar sağlayacak.

Yeni dijital eğitim platformuna ilişkin eğitim içerikleri kapsamında erken çocukluk döneminden başlayarak tüm seviyeler için uygun içerikler üretilecek.

Ayrıca grup içi etkileşimlerin sağlandığı, proje tabanlı öğrenmeyi destekleyecek içerikler, yeni eğitim modelini destekleyecek içerik sunum modernizasyonları, özel eğitime ihtiyaç duyan kişiler ve hassas grupların ihtiyaçlarını karşılayacak içerikler, tüm öğretim kademeleri müfredatı için yeni nesil içerikler, pedagojik uygulamalar, psiko-sosyal destek ve teknoloji okuryazarlığı için içerikler de geliştirilecek.

EBA TV ve EBA Platformu'na yönelik saha çalışmaları yapılacak

Küresel ölçekte en çok ziyaret edilen dijital eğitim platformu unvanına sahip EBA'nın daha etkin bir öğrenme platformu haline getirilmesinin amaçlandığı proje kapsamındaki çalışmalar, Yeni Nesil Bir Dijital Eğitim (NDES) sisteminin de altyapısına hizmet edecek ve referans olacak.

Projenin "Acil Durum Tepkisi" olarak adlandırılan bileşeni kapsamında Türkiye genelindeki 973 ilçe içinde en alt gelişmişlik düzeyine sahip 110 ilçede EBA erişim ve kullanım yoğunluğu yakından izlenecek ve artırılacak.

Bu ilçelerde EBA Televizyonları'nı izleme oranları ile EBA kullanım etkinliğini belirlemeye ve kullanımı artırmaya yönelik saha çalışmaları yapılacak.

ODTÜ Teknokent'te ETKİM kurulacak

Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında ODTÜ Teknokent'te projenin uzun vadede sürdürülebilir hale gelmesinde önemli bir yer alacak olan Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi (ETKİM) inşa edilmeye başlandı. Buradaki faaliyetler kamu-akademi-özel sektör iş birliği ile yürütülecek.

Bu doğrultuda MEB, üniversiteler, araştırmacılar, eğitim teknolojileri firmaları, genç yenilikçi şirketler (startup firmaları), fon sağlayıcılar ve yatırımcılar, öğretmenler ve eğitim teknolojilerine yenilikçi yaklaşımlarla katkı sağlayacak, bağımsız girişimci bireylerden oluşan çok paydaşlı bir yapı meydana getirilecek.

ETKİM'de eğitim teknolojileri ekosistemini geliştirmeye yönelik dijital eğitim araçlarının oluşturulması ve Ar-Ge çalışmaları ile geliştirilen araçların pilotlanması, kapasite geliştirmeye yönelik araştırma faaliyetleri, öğretmenler için sürekli mesleki gelişim programları ve ekosistem içinde ağ kurmaya yönelik sosyal etkinlikler yapılacak.

milli eğitim bakanlığı, 2023 eğitim vizyonu, Eğitim Bilişim Ağı, Dünya Bankası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB 'Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim' projesiyle yeni nesil dijital eğitimin kapılarını aralayacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest Florida'da okul müdürü 6 yaşındaki kıza kürekle şiddet uyguladı Florida'da okul müdürü 6 yaşındaki kıza kürekle şiddet uyguladı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı
Dünya İran'daki esrarengiz ölümü konuşuyor! Üst düzey elçilik çalışanı 18. kattan düşerek hayatını kaybetti Dünya İran'daki esrarengiz ölümü konuşuyor! Üst düzey elçilik çalışanı 18. kattan düşerek hayatını kaybetti         
11:43
Devlet Bahçeli canlı yayında açıkladı: 100 maddelik yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlandı Devlet Bahçeli canlı yayında açıkladı: 100 maddelik yeni anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlandı         
11:26
Eski Tahkim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Yöneticisi Türker Arslan, koronaya yenik düştü Eski Tahkim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Yöneticisi Türker Arslan, koronaya yenik düştü         
11:15
Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmamoğlu'na "Türbeye girerken ellerini arkadan bağladı" soruşturması! Murat Ongun da doğruladı         
10:59
Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim         
10:49
Güne yükselişle başlayan dolar 8,30 seviyelerinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,30 seviyelerinden işlem görüyor         
10:35
Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş         
10:28
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 23 kişi öldü, 49 kişi yaralandı Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 23 kişi öldü, 49 kişi yaralandı         
09:01
Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar         
08:29
Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme         
07:27
Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi         
00:01
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 12:01:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MEB "Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim" projesiyle yeni nesil dijital eğitimin kapılarını aralayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement