MEB: Hangi sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı netleşmedi - Son Dakika

MEB: Hangi sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı netleşmedi
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), "21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin aşamalı ve seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir" açıklamasını yaptı.
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), "21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin aşamalı ve seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir" açıklamasını yaptı.
MEB, bakanlıktan 81 il milli eğitim müdürlüğüne yüz yüze eğitim genelgesi gönderildiğine ilişkin haberle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Habertürk Televizyonu tarafından servis edilen 'MEB'den yüz yüze eğitim duyurusu' şeklindeki son dakika haberi, gerçeği yansıtmamaktadır. 21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin aşamalı ve seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir. Bu konuda bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmi iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan-teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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