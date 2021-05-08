MEB'den 'Hayalimdeki Çin' temalı resim yarışmasına ilişkin açıklama - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 'Hayalimdeki Çin' temalı resim yarışmasının bakanlık tarafından düzenlenmediğini, iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

MEB tarafından yapılan açıklamada 'Hayalimdeki Çin' temalı resim yarışmasının Bakanlık tarafından düzenlenmediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızca duyuru ve etkinlik süreçlerinin denetlendiği 'Hayalimdeki Çin' temalı resim yarışmasının bazı basın yayın organlarında çarpıtılarak haberleştirildiği ve kamuoyuna yanlış yansıtıldığı görülmektedir. Etkinliğin Bakanlığımız tarafından düzenlendiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır. Kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlar tarafından yapılacak sosyal etkinliklerin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumlarında duyurularına ilişkin izin müracaatlarının değerlendirilmesi, 'Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi' hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. 2016 yılından bu yana UBİKAV (Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı) tarafından farklı temalar ile yapılan ve son olarak duyurusu yapılan 'Türkiye-Çin Diplomatik İlişkilerinde 50. Yıl' temalı yarışmanın yürütülmesinde ve düzenlenmesinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı hiçbir kurum ve kuruluşun görevi bulunmayıp izin kapsamındaki tüm etkinliklerin denetimleri birimlerimizce yapılmaktadır." - ANKARA