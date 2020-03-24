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MEB "idam animasyonuyla" ilgili soruşturma başlattı
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitimin ilk gününde TRT EBA TV Ortaokul kanalında yayınlanan, eski Başbakan Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonla ilgili soruşturma başlattı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitimin ilk gününde TRT EBA TV Ortaokul kanalında yayınlanan, eski Başbakan Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonla ilgili soruşturma başlattı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:35 Kaynak: İHA
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