MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de - Son Dakika

MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriqi direkt kırmızı kart gördü
Yunanistan'dan Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi

Buna göre, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde "Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi" ve "Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi" açılacak.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi, öğretmenlerin ve okul/kurum yöneticilerinin mesleki gelişimlerine yönelik yıllık mahalli hizmet içi eğitim faaliyet planını eğitim ihtiyacı, üst belgeler ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlayacak. Mahalli hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri yapacak.

Merkezi talimatla, mahallinde düzenlenecek mesleki gelişim faaliyetlerine yönelik iş ve işlemleri düzenleyecek.

Mahalli mesleki gelişim faaliyetlerine yönelik eğitimlerde Bakanlıkça onaylanan standart eğitim programlarını kullanacak Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi, standart eğitim programı bulunmayan veya ihtiyaç halinde güncellenmesi talep edilen eğitim programının taslağını hazırlamak ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderecek.

Öğretmenlerin ve okul/kurum yöneticilerinin mesleki gelişimleri ile ilgili faaliyetlerde kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapacak olan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi, öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi iş ve işlemlerini yürüterek ilgili birimlerle/şubelerle koordine edecek.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi, mesleki gelişim öğrenme ve program çıktılarına dayalı basılı ve dijital içerikleri hazırlayacak. Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyerek, mahalli araştırma ve projeler yapacak.

Bakanlık merkez teşkilatı tarafından yürütülen mesleki gelişim projelerine ilişkin mali iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak takip edecek olan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi, öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütecek.

Aday öğretmenlerin yetiştirme süreci ile performans değerlendirmesi ve sınavlara ilişkin iş ve işlemleri yürütecek olan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi, uygulama öğrencileri ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlayacak.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili iş ve işlemleri uygulayarak, öğretmen ve okul/kurum yöneticilerinin ulusal, uluslararası düzeydeki bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerine yönelik iş ve işlemlerini yürütecek.

Basın ve Halkla İlişkiler şubesi

Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi ise milli eğitim müdürlüklerinin basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve yürüterek, Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını ve Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan istek, görüş, öneri, ihbar ve şikayet başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandıracak.

Milli eğitim müdürlüklerine gelen başvuruları yasal işlem süresi içerisinde cevaplayacak olan Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi, başvurunun alınmasını müteakip gecikmeksizin gerekli inceleme ve araştırmayı yapacak. Başvuruyu yerindelik ve mevzuata uygunluk ile birlikte bütün unsurları bakımından değerlendirerek cevaplandıracak.

Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi, bilgi edinme ve dilekçe hakkının kullanılması kapsamında yapılan başvuruları etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak için milli eğitim müdürlüğünün görev ve hizmet alanına giren konularda temel nitelikteki kararlara, mal ve hizmet alımlarına, yürütülen projelere ilişkin belgelerin ve yıllık faaliyet raporlarının örneklerini bulundurarak, bu belgelerin asıllarının hangi birimde bulunduğunu ihtiva eden dosya planlarını hazırlayacak.

Milli eğitim müdürlüğünün görev ve hizmet alanlarıyla ilgili mevzuat değişikliklerini takip eden Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi, hızlı iletişim kurulabilmesi için ilgili yöneticilerin dijital ortamda yer alan iletişim bilgilerini güncel tutarak, iletişim araçlarının erişilebilirliğine dikkat edilmesi hususunda gerekli bilgilendirmeyi yapacak.

Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi, milli eğitim müdürlüğünün medya iletişimi ve medya takip süreçlerini etkin ve verimli kullanmasını sağlayarak, müdürlüğün faaliyetlerini takip etme, video ve fotoğraflarını çekme ve arşivlemesini yürütecek.

Milli eğitim müdürlüğünün sosyal medya hesaplarını, Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince belirlenecek usul ve esaslara göre yönetecek olan Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi, müdürlüğe ilişkin medyada yer alan haberleri takip edecek.

Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi, milli eğitim müdürlüğünün basına açık faaliyetlerini iletişim araç ve yöntemleriyle duyurarak medya planlamasını yapacak.

Medyada yer alan haberlerden önem ve önceliği bulunanlara ilişkin olarak hazırlanacak bilgi notunu, Bakanlıkça belirlenen forma uygun şekilde hazırlayıp milli eğitim müdürüne sunacak Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi, söz konusu notu Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine ulaştıracak.

Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi, müdürlüğünün internet sayfasındaki sıkça sorulan sorular sekmesini de güncelleyerek yönetecek.

Halkla İlişkiler, MEB, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 15:05 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:20 Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü 20:05 Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi 20:02 Trabzon'da şoke eden gol! Konyaspor, skora denge getirdi 19:57 Sezonun son derbisi başladı! Canlı anlatım 19:54 Şampiyonluk maçında penaltı kaçtı! Yıldız isim fırsatı değerlendiremedi 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 18:56 6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi 18:56 TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:39 Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
21:20
Son Dakika: Türkiye'de 19 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 924 yeni vaka tespit edildi
20:05
Trabzon'da şoke eden gol! Konyaspor, skora denge getirdi
20:02
Sezonun son derbisi başladı! Canlı anlatım
19:57
Şampiyonluk maçında penaltı kaçtı! Yıldız isim fırsatı değerlendiremedi
19:54
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
18:56
TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı
18:56
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
17:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 21:49:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]