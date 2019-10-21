Son Dakika Haberleri: MEB ile AİÇÜ özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde işbirliği yapacak
Son Dakika Güncel MEB ile AİÇÜ özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde işbirliği yapacak

MEB ile AİÇÜ özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde işbirliği yapacak

27 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) arasında, özel yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik işbirliği protokolü yapıldı.

MEB ile AİÇÜ özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde işbirliği yapacak, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) arasında, özel yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik işbirliği protokolü yapıldı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut yaptığı yazılı açıklamada, özel yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik MEB ile üniversiteleri arasında işbirliği protokolü yapıldığını belirterek, protokol ile MEB'e bağlı bilim ve sanat merkezleri ile araştırma, geliştirme, eğitim ve uygulama merkezinde eğitim alan özel yetenekli

öğrencilerin gelişim süreçlerine, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel

Müdürlüğü ve Üniversite işbirliği ile katkı sağlanmasının hedeflendiğini aktardı.

Karabulut, ilk ve

ortaöğretim çağındaki özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmaları

amacıyla yarı zamanlı destek eğitimi veren bilim ve sanat merkezlerindeki öğrenciler ile öğretmenlerin gelişimlerine üniversite olarak katkı sunacaklarını

söyledi.

Öğrencilerin okul dışı saatlerde disiplinler arası ders

içerikleri ile sunulan proje ve etkinlik temelli bir eğitim aldığını ifade eden Karabulut, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrenciler, ilgi alanları ve okul müfredatları göz önünde bulundurularak güzel

sanatlar, yaratıcı yazarlık, edebiyat, drama, yazılım yabancı dil, liderlik, mekatronik, astronomi, uzay bilimleri, havacılık, akıl ve zeka oyunları, düşünce

eğitimi, arkeoloji ve şehir kültürü gibi zenginleştirilmiş bir programla eğitimden

geçmektedir. Üniversite olarak bizler de geleceğimizin teminatı olan

gençlerimizin eğitimlerine, sahip olduğumuz birikimle destek vereceğiz."

Ağrı, MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:50 Kaynak: AA
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