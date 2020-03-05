MEB ile YÖK arasında 'eğitimde iş birliği' protokolü - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında, öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin bireysel ve mesleki becerilerinin artırılmasını amaçlayan 'eğitimde iş birliği' protokolü imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmen yetiştirmenin, suyun kaynağı diyebileceğimiz fakültelerden itibaren yeniden bir tasarıma tabi tutulması, günün ihtiyaçlarını karşılama bakımından son derece kritik" dedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndaki imza törenine Bakan Selçuk ile YÖK Başkanı Yekta Saraç katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, bugün öğretmen yetiştirme açısından uzun süredir üzerinde çalıştıkları ve belirli bir geliştirme sağladıkları çalışmanın aşamasında olduklarını bildirdi. Bu aşamanın Türk eğitim tarihi açısından son derece önemli olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, "Çünkü, öğretmen yetiştirme ve eğitimi, öğretmenlerin hizmet içi faaliyetleri konusunda, dünyanın değişen şartlarını dikkate alan yeni bir paradigmal bir dönüşüme ihtiyaç var. Bu dönüşümü bir zihni dönüşüm olarak algılıyoruz. Yoksa bazı etkinlikler de ya da metinlerde var olan bir değişimden söz etmiyoruz" dedi.

'YAPILMASI GEREKEN BİR TAKIM İŞ VE İŞLEMLER VAR'

Bakan Selçuk, bakanlık olarak bütün sistem bileşenlerinin eş zamanlı olarak dönüştürülmesini son derece önemsediklerini, sadece müfredatta, mevzuatta yapılabilecek birtakım değişikliklerin bütünsel dönüşüme hizmet etmeyeceğini bildirdi. Bundan dolayı sistemin ölçme, değerlendirme, öğretim süreçlerinin tüm bileşenlerini birlikte ele almaya gayret ettiklerini söyleyen Bakan Selçuk, "Bu ihtiyaç doğrultusunda da dünyadaki ihtiyaçları da dikkate alacak şekilde yeni bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu fark ediyoruz. Bu manada yapılması gereken bir takım iş ve işlemler de var. Öğretmen yetiştirmenin, suyun kaynağı diyebileceğimiz fakültelerden itibaren yeniden bir tasarıma tabi tutulması, günün ihtiyaçlarını karşılama bakımından son derece kritik. Bu öneme binaen yaptığımız bazı hizmet içi eğitim faaliyetleri var. Böyle baktığımızda sadece Milli Eğitim tarafında yapılabilecek olan değişikliklerle yetinmek çok mümkün görünmüyor" diye konuştu.

'ÇALIŞMALARIN BİRLİKTE YÜRÜTÜLMESİ ÇOK ÖNEMLİ'

Bakan Ziya Selçuk, bu anlamda işin başından beri işbirliği yaptıkları YÖK ve Başkanı Yekta Saraç'a teşekkür ederek, "Bu çalışmaların birlikte yürütülmesi çok önemli. Çünkü okulların, öğrenci ve velilerin ihtiyaçları son derece değişmiş durumda. Bu ihtiyaçları karşılayan bir öğretmen niteliği ve Türk eğitim tarihi açısından bir geleneği ve yaklaşımı ilerletmek ve bu konuda bazı tedbirler almak gereksinimi var. Bu ihtiyaçları dikkate alan bir bakış açısı da, hem pedagojik formasyon konusunda hem eğitim fakültelerindeki öğretmen eğitiminin muhtevası konusunda bir takım yeni çalışmaları da beraberinde getiriyor. Bu çalışmaların nasıl olacağı ve ne şekilde olacağını birlikte değerlendiriyoruz. Ve bu değerlendirmeler sonucunda da bir takım pilot uygulamalar sonucunda öğretmen yetiştirmenin tasavvuru konusunda ilerlemeler kaydetmek hedefindeyiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bakan Selçuk ile YÖK Başkanı Saraç işbirliği protokolünü imzaladı. Protokol ile iki kurum arasında, öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin hizmet öncesi ve hizmet içinde mesleki gelişimiyle ilgili programların düzenlenmesi, bireysel ve mesleki becerilerinin artırılması amaçlanıyor.