İlk ve ortaokullarda karne notları derse katılım puanıyla belirlenecek - Son Dakika

İlk ve ortaokullarda karne notları derse katılım puanıyla belirlenecek

14.01.2021 00:39

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı.

MEB tarafından 25 Aralık 2020'de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağı duyurulmuştu.

Bu kapsamda, ilkokul ve ortaokullarda birinci dönem karnelerinin hazırlanması sürecinde, salgın koşullarından kaynaklı gereksinimler ve öğrencilerin yararı gözetilerek, uygulamada birlik sağlamak amacıyla yapılacak dönem sonu işlemleri hakkında velileri rahatlatacak bir düzenlemeye gidildi.

VELİLER YAPILAN SINAVLARIN KARNEYE DAHİL EDİLMESİNE İSTEYEBİLECEK

İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

KARNELER ELEKTRONİK ORTAMDA YAYINLANACAK

Öte yandan, salgın koşulları ve halk sağlığının korunması ilkesi göz önünde bulundurularak, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne basımı ve dağıtımının yapılmayacağı, karnelerin elektronik ortamda erişime açılacağı da belirtildi.

25 Aralık 2020'de MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

İlk ve ortaokullarda karne notları derse katılım puanıyla belirlenecek

milli eğitim bakanlığı, Aralık, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlk ve ortaokullarda karne notları derse katılım puanıyla belirlenecek - Son Dakika


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