MEB: İLKOKUL 4 VE ORTAOKULDA SINAV, TERCİHE BIRAKILDI - Son Dakika

MEB: İLKOKUL 4 VE ORTAOKULDA SINAV, TERCİHE BIRAKILDI

20.05.2021 20:23
MEB: İLKOKUL 4 VE ORTAOKULDA SINAV, TERCİHE BIRAKILDI, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığınca (MEB), "İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda sınav uygulaması bulunmamaktadır.

MİLLİ Eğitim Bakanlığınca (MEB), "İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda sınav uygulaması bulunmamaktadır. İlkokul 4'üncü sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakılmıştır" açıklaması yapıldı.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin ölçme ve değerlendirme işlemlerinin salgın tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda sınav uygulaması bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz, birinci dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ve derse olan ilgilerine göre kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirilecektir. İlkokul 4'üncü sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakılmıştır. İkinci dönem sınav notu olan öğrenciler için; bu sınavlar geçerli olacak ve e-Okul sistemine işlenecektir. Sınavı yapılan derslerden başka bir sınav yapılmayacaktır. Bu öğrencilere istemeleri halinde ikinci bir sınav yapılıp puanlarını yükseltme fırsatı verilecektir. Bu öğrencilere ayrıca tercih hakkı sunulacak olup istemeleri halinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirilmeleri sağlanacaktır ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır" denildi.

'ÖĞRENCİLERE TERCİH HAKKI SUNULACAK'Açıklamada, ikinci dönem sınav notu olmayan öğrenciler için ise "İkinci dönem sınavlarına katılıp katılmama hususunda öğrencilere tercih hakkı sunulacaktır. İsteyen öğrenciler için sınav yapılacaktır. İkinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin sadece birinci dönem notlarına göre değerlendirilmeleri sağlanacak ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır. Buna göre velilerimizin, tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne yazılı olarak ya da e-posta başvurusuyla bildirmeleri gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.'BULUNDUKLARI İLDE SINAVA GİREBİLECEKLER'İlkokul 4'üncü sınıf ve ortaokul öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik düzenlemenin diğer ayrıntıları şu şekilde sıralandı: "Seçmeli dersler dahil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacaktır. Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacaktır. Öğrencilerin sınavları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde, 18 Haziran 2021 tarihine kadar planlanarak uygulanacaktır. Farklı bir ilde bulunmaları durumunda öğrenciler, sınavlara bulundukları yerlerde aynı okul türündeki okullarda girebileceklerdir. Bu kapsamda, okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmeleri için öğrenci velileri, 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar taleplerini bulundukları ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecektir."YURT DIŞINDA BULUNANLAR

Yurt dışında bulunan ve sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Konsolosluğu eğitim müşavirliği/ataşeliğine başvuracakları aktarılarak, "Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaktır. Yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan ve eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrencilerin, sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeleri sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

ANKARA,


milli eğitim bakanlığı, Eğitim Bilişim Ağı, Mayıs, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEB: İLKOKUL 4 VE ORTAOKULDA SINAV, TERCİHE BIRAKILDI - Son Dakika


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