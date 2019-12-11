MEB: "İlkokul öğrencisi Mert Yağız'ın hayatını kaybettiği okulun yöneticileri görevden... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEB: 'İlkokul öğrencisi Mert Yağız'ın hayatını kaybettiği okulun yöneticileri görevden... - Son Dakika

MEB: "İlkokul öğrencisi Mert Yağız'ın hayatını kaybettiği okulun yöneticileri görevden...

6 saat önce

MEB: "İlkokul öğrencisi Mert Yağız'ın hayatını kaybettiği okulun yöneticileri görevden uzaklaştırıldı, kantin işletmesinin sözleşmesi feshedildi.

MEB:

MEB: "İlkokul öğrencisi Mert Yağız'ın hayatını kaybettiği okulun yöneticileri görevden uzaklaştırıldı, kantin işletmesinin sözleşmesi feshedildi."

MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:18 Kaynak: AA
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