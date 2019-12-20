MEB: "İlkokulda yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEB: 'İlkokulda yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı' - Son Dakika

MEB: "İlkokulda yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı"

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Ankara'da bir ilkokulda yaşanan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MEB:

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Ankara'da bir ilkokulda yaşanan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'da bir ilkokulumuzda yaşanan ve bugün sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili olarak, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır."

Ankara'da bir ilkokulda birinci sınıfta okuyan engelli bir öğrencinin öğretmeni tarafından darp edildiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

Ankara, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:06 Kaynak: AA
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