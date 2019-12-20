Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Ankara'da bir ilkokulda yaşanan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'da bir ilkokulumuzda yaşanan ve bugün sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili olarak, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır."

Ankara'da bir ilkokulda birinci sınıfta okuyan engelli bir öğrencinin öğretmeni tarafından darp edildiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada yer almıştı.