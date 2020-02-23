MEB, imam hatip liselerinde 6 dildeki ortak sınavları dijital ortamda yaptı - Son Dakika
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MEB, imam hatip liselerinde 6 dildeki ortak sınavları dijital ortamda yaptı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), hazırlık sınıfı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde Arapça, İngilizce, İspanyolca, Almanca, Rusça ve Çince dillerinde "Yabancı Diller Ortak Sınavı" dijital ortamda yapıldı.

MEB, imam hatip liselerinde 6 dildeki ortak sınavları dijital ortamda yaptı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), hazırlık sınıfı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde Arapça, İngilizce, İspanyolca, Almanca, Rusça ve Çince dillerinde "Yabancı Diller Ortak Sınavı" dijital ortamda yapıldı.

İmam hatip liselerinin hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin, eğitim aldıkları yabancı dil seviyelerindeki gelişimini takip etmek, etkili ölçme ve değerlendirme yapabilmek amacıyla 15 okulda Arapça, 16 okulda İngilizce, 2 okulda İspanyolca, 1 okulda Almanca, 1 okulda Rusça ve Çince merkezi ortak sınav uygulaması başlatıldı.

Sınavlar, öğrencilerin dinleme, anlama, konuşma ve yazma becerilerini doğru ölçebilmek için çoktan seçmeli, kompozisyon ve sözlü olmak üzere sınav 3 aşamada gerçekleştirildi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün Türkiye geneli yaptığı sınavların "yazılı" bölümünde Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından geliştirilen "Okul Temelli Ölçme Değerlendirme Sistemi" kullanıldı.

Bu sistem ile sınava giren her öğrenciye ayrıntılı öğrenci sınav karneleri verildi. Okulların dil alanında yaptıkları ve yapacakları çalışmalara doğru veriler kazandırmak için sınıf, okul, il, Türkiye geneli sınav karnelerinin yanı sıra konu ve kazanım analizleri çıkarıldı.

Kompozisyon ve sözlü sınavlar okullarda gerçekleştirildi.

Arapça ve İngilizce sözlü sınavları, İstanbul'da oluşturulan komisyonca yüz yüze, diğer illerde aynı komisyon tarafından dijital ortamda yapılıyor.

MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:26 Kaynak: AA
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