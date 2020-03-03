MEB'in aylık bülteni "BİZDEN"de koronavirüs ele alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEB'in aylık bülteni 'BİZDEN'de koronavirüs ele alındı - Son Dakika

MEB'in aylık bülteni "BİZDEN"de koronavirüs ele alındı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca, çocukların gelişim sürecinde etkin rol model olan velileri pratik bilgilerle daha aktif şekilde desteklemek amacıyla hazırlanan "BİZDEN" adlı aylık bültende, bu ay koronavirüs ele alındı.

MEB'in aylık bülteni

Milli Eğitim Bakanlığınca, çocukların gelişim sürecinde etkin rol model olan velileri pratik bilgilerle daha aktif şekilde desteklemek amacıyla hazırlanan "BİZDEN" adlı aylık bültende, bu ay koronavirüs ele alındı.

"BİZDEN"in dördüncü sayısı yayımlandı.

Velilere ulaştırılmak üzere öğrencilere dağıtılan yayında, bu ay "zeka oyunları", "marka takıntısı" ve "koronavirüs" konuları ele alındı.

Bakanlık, koronavirüsün, soğuk algınlığından çok daha ciddi hastalıklara sebep olabildiği belirtilen bültende, virüsün hayvanlardan insanlara bulaşabildiğine değinildi.

Virüsün ateş, nefes darlığı, öksürük ile başlayıp zatürreye, ciddi solunum yolu hastalıklarına, böbrek yetmezliğine ve ölüme bile yol açabildiği aktarılan bültende koronavirüsten korunma yollarını şu şekilde sıraladı:

"Ellerinizi sık sık sabunla en az 20 saniye yıkayın. Ellerinizi yıkamadan özellikle gözünüze, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının. Eğer sabunla ellerinizi yıkayamayacak bir ortamdaysanız alkol bazlı el antiseptiği kullanabilirsiniz. Öksüren ya da hapşıran kişilerden en az 1 metre uzakta olmaya dikkat edin. Hapşırdığınızda ya da öksürdüğünüzde hemen kullandığınız mendili çöpe atın. Nefes almakta zorlanıyorsanız, ateş ve öksürüğünüz varsa mutlaka bir doktora görünün. Evlerinizi, iş yerlerinizi, sınıflarınızı sık sık havalandırın. Yemeklerden, tuvalet kullanımından önce ve sonra ellerinizi yıkayın. Gerekmediği sürece tokalaşma, sarılma gibi yakın temas selamlaşmalardan kaçının.

Eğer herhangi bir solunum yolu rahatsızlığınız varsa maske kullanın. Hasta değilseniz maske kullanmanıza gerek yoktur. Kırmızı et, tavuk gibi çiğ hayvansal gıdalara dokunduktan sonra mutlaka ellerinizi yıkayın ve et kesme tahtalarınızı iyi bir şekilde temizleyin. Sağlıklı beslenmeye ve düzenli uykuya özen gösterin. Özellikle C vitamininden zengin sebze ve meyvelerin menünüzde yer almasına ve bol sıvı tüketimine dikkat edin."

"Koronavirüs bilgilendirmelerimizi incelemenizi öneririm"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da BİZDEN'in bu ayki sayısında "Ziya öğretmen diyor ki" başlığı altında kaleme aldığı yazıda, "Sizin ve çocuğunuzun sağlığı için koronavirüs bilgilendirmelerimizi dikkatle incelemenizi öneririm." ifadesini kullandı.

Tabiatın yeniden canlandığı,

ağaçların çiçek açtığı, dağın

taşın yeşerdiği bu dönemde

çocukların dikkatinin dağılmasının normal olduğuna işaret eden Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sizin işinizin biraz

zorlaştığının, çocuklarınızın okula,

derslere, evdeki sorumluluklarına

odaklanması için çabaladığınızın

farkındayız. Bu yüzden yeni bültenimizde işinize yarayacağını

düşündüğümüz bazı ipuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. Zeka oyunları

bu konuda işinize yarayacak nitelikli bir eğitim aracı olabilir.

Çocuklarınızın gelişim düzeylerine uygun oyunlar, odaklanmasına

da yardımcı olacaktır. Marka takıntısı, bültende ele aldığımız diğer

bir önemli konu. Bunun temelde bir kendini ifade etme sorunu

olduğunu aklınızdan çıkarmayın. "

İlgilenen veli ve öğrenciler, bültene Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden ulaşabiliyor.

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hamaney'den tüm dünyayı korkutan koronavirüs açıklaması: Bazı ülkelerde daha yaygın ama gizliyorlar
MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı UEFA, koronovirüs nedeniyle yeni bir futbol takvimi belirleyecek Survivor'da Tayfun ve Nisa arasında dikkat çeken yakınlaşma

Son Dakika Haberleri
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir
16:04 Yaban mersini faydaları nelerdir? Yaban mersini neye iyi gelir?
16:04 Vazelin nedir? Ne işe yarar? Vazelin faydaları nelerdir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 16:59:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MEB'in aylık bülteni "BİZDEN"de koronavirüs ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]