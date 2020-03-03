MEB'in aylık bülteninde 'koronavirüs' anlatıldı - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilere dağıtılan aylık bülten 'BİZDEN'de, koronavirüs salgınından korunma yolları anlatıldı.

Bakanlığın, çocukların gelişim sürecinde etkin rol model olan velileri pratik bilgilerle daha aktif şekilde desteklemek amacıyla hazırladığı 'BİZDEN' adlı aylık bültenin Mart sayısı yayımlandı. Velilere ulaştırılmak üzere öğrencilere dağıtılan bültende, 'Koronavirüsten Korunma Yolları', 'Marka Takıntısı' ve 'Zeka Oyunları' başlıklı yazılar yer aldı.

BAKAN SELÇUK'TAN KORONAVİRÜS ÖNERİSİ

'Ziya öğretmen diyor ki' bölümünde velilere seslenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , tabiatın yeniden canlandığı, ağaçların çiçek açtığı, dağın taşın yeşerdiği bahar döneminde çocukların dikkatinin dağılmasının gayet normal olduğunu ifade etti. Selçuk, "Sizin işinizin biraz zorlaştığının, çocuklarınızın okula, derslere, evdeki sorumluluklarına odaklanması için çabaladığınızın farkındayız. Bu yüzden yeni bültenimizde işinize yarayacağını düşündüğümüz bazı ipuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. Zeka oyunları bu konuda işinize yarayacak nitelikli bir eğitim aracı olabilir. Çocuklarınızın gelişim düzeylerine uygun oyunlar, odaklanmasına da yardımcı olacaktır. Sizin ve çocuğunuzun sağlığı için yer verdiğimiz koronavirüs bilgilendirmelerimizi de dikkatle incelemenizi öneririm" dedi.

'GEREKMEDİĞİ SÜRECE TOKALAŞMAYIN, SARILMAYIN'

Bültende koronavirüsün ne olduğuna, nasıl bulaştığına ve belirtilerine ilişkin kısa bilgiler verilirken, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü 'nün verileri doğrultusunda koronavirüsten korunma yolları şu şekilde sıralandı:

"Ellerinizi sık sık sabunla en az 20 saniye yıkayın. Öksüren ya da hapşıran kişilerden en az 1 metre uzakta olmaya dikkat edin. Hapşırdığınızda ya da öksürdüğünüzde hemen kullandığınız mendili çöpe atın. Nefes almakta zorlanıyorsanız, ateş ve öksürüğünüz varsa mutlaka bir doktora görünün. Evlerinizi, iş yerlerinizi, sınıflarınızı sık sık havalandırın. Yemeklerden, tuvalet kullanımından önce ve sonra ellerinizi yıkayın. Gerekmediği sürece tokalaşma, sarılma gibi yakın temas selamlaşmalardan kaçının. Eğer herhangi bir solunum yolu rahatsızlığınız varsa maske kullanın. Sağlıklı beslenmeye ve düzenli uykuya özen gösterin. Kırmızı et, tavuk gibi çiğ hayvansal gıdalara dokunduktan sonra mutlaka ellerinizi yıkayın. Özellikle C vitamininden zengin sebze ve meyvelerin menünüzde yer almasına ve bol sıvı tüketimine dikkat edin."