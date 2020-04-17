MEB'in emniyet güçlerine yüz koruyucu siperlik teslimatı başladı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Polis Haftası dolayısıyla, 150 Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) üretilen yüz koruyucu siperlikler, emniyet güçlerine teslim edilmeye başlandı.

MEB'in Sağlık Bakanlığı personeline verdiği destek, Polis Haftası dolayısıyla emniyet personeline de sağlanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu kapsamda 250 bin yüz koruyucu siperin emniyet güçleri için üretileceğini açıklamıştı.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında BİLSEM'ler tarafından 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak üretilen yüz koruyucu siperliklerin, 20 bini İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde toplam 40 bini, 81 ilde ücretsiz teslim edildi.

"Emniyet güçlerimizi, tam güçle destekliyoruz"

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkenin yeni tip koronavirüse karşı verdiği mücadelenin ve bu mücadele kapsamında alınan tedbirlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Bu süreçte emniyet mensuplarının; gece gündüz demeden, hastanelerde canlarını hiçe sayarak çalışan sağlık personeline, pandemi ile mücadelede ilgili makamların aldığı koruyucu tedbirlerin uygulanması için ülkenin her köşesinde fedakarca çalışanlara ve evinde kalması gereken vatandaşlara tüm hizmetlerin ulaştırılmasında aktif rol oynadığına işaret eden Gül, "Emniyet güçlerimizi, bilim ve sanat merkezlerimiz tarafından yapılan koruyucu ürünlerle tam güçle destekliyoruz." dedi.

Gül, "Sağlık personeli ve emniyet güçleri tarafından ihtiyaç duyulan ateş ölçerli maske, laringoskop ve yüz koruyucu siperlik gibi ürünleri geliştirip üreten bilim ve sanat merkezlerimiz, Polis Haftası vesilesiyle 250 bin teslimatı ay sonuna kadar gerçekleştirecek." bilgisini paylaştı.

Ülkenin içinden geçtiği bu zorlu günlerde sahada çalışanlar kadar sahada çalışanlar için üretim yapanların da ulvi bir hizmet yürüttüklerini vurgulayan Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere ve tüm emniyet çalışanlarına Bakanlık adına şükranlarını sundu.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan MEB'e teşekkür



Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü özelinde Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü çalışmanın, zor günlerde Türkiye'de bulunan tüm kurumların birbirleri için nasıl azimle çalışabileceklerinin bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde sağlık çalışanları ve emniyet güçleri ile birlikte tüm kamunun gayret ve özveriyle çalıştığını, bu özveri ve gayret ile de salgının yenileceğini vurgulayan Aktaş, böylesine anlamlı bir günde emniyet güçlerine destek veren başta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olmak üzere tüm bakanlık çalışanlarına teşekkür etti.