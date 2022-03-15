MEB'in "İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı" başladı - Son Dakika
Üye Girişi

MEB'in "İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı" başladı

15.03.2022 14:26
MEB'in "İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı" başladı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), iklim değişikliği sorunuyla ilgili çözüm ve eylem planı oluşturmak amacıyla düzenlediği, 4 gün sürecek "İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı" başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), iklim değişikliği sorunuyla ilgili çözüm ve eylem planı oluşturmak amacıyla düzenlediği, 4 gün sürecek "İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı" başladı.

MEB'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, çalıştay, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ilgili uzman ve akademisyenlerin katılımıyla Başkent Öğretmenevi'nde başladı.

Açılışta konuşan Aşkar, insan kaynaklı iklim değişikliği konusunun, kitlesel imha silahlarından daha da önemli bir tehdit unsuru olduğuna dikkati çekti.

İklim değişikliğinin, çocuklar ve gençlerin sağlık, beslenme, eğitim, gelişim, hayatta kalma ve potansiyel gelecekleri için tehdit oluşturduğuna işaret eden Aşkar, "Dolayısıyla ele almamız gereken en önemli noktalardan biri, çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak, onlara daha iyi bir dünya bırakmak için tedbirlerimizi almaktır." ifadesini kullandı.

"Ortaöğretimde çevre ve iklim değişikliği eğitimine yönelik çalışmalar devam ediyor"

Aşkar, ortaokulların 7. ve 8. sınıflarında haftada 2 ders saati olarak okutulan, "seçmeli çevre eğitimi" dersinin güncellenip adının, "çevre eğitimi ve iklim değişikliği" olarak değiştirildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ayrıca 7. veya 8. sınıflarda haftada 2 saat seçmeli olarak okutulan 'çevre eğitimi' dersinin, 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren 6. 7. ve 8. sınıflarda 2 saat, yine seçmeli olarak okutulması kararı alınmıştır. Bu kapsamda, geleceğe yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak çevre ve iklim değişikliği eğitimi, müfredatta daha geniş yer bulacak. Ortaöğretimde de benzer çalışmalar devam etmektedir."

Çevre bilincini geliştirmek ve okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için Bakanlık tarafından yürütülen projeler hakkında da bilgi veren Petek Aşkar, çalıştay sonunda hazırlanacak eylem planının yol gösterici olacağını sözlerine ekledi.

MEB İklim Değişikliği Eylem Planı oluşturulacak

İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı'nda, iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin çevre, toplum, halk sağlığı üzerine etkileri, enerji verimliliği, enerji tasarrufu, su kaynaklarının korunması, su tasarrufu, hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, sıfır atık, iklim değişikliği sonucunda oluşabilecek afetler ve bu afetlere karşı alınabilecek önlemler konuları ele alınacak.

İklim değişikliği sorunuyla ilgili çözüm önerilerinin ortaya konularak, bu önerilere uygun MEB İklim Değişikliği Eylem Planı'nın oluşturulması amaçlanan çalıştay ile Bakanlık birimlerini kapsayacak iş birliği içinde planlanan eylemlerin gerçekleştirilmesi, paydaş kurumlarla ortak çalışmaların planlanması ve ortak çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Çalıştay, 18 Mart'a kadar sürecek.

YORUMLAR
500
2021 yılında okullara 8,7 milyar liralık bütçe 2021 yılında okullara 8,7 milyar liralık bütçe

milli eğitim bakanlığı, Başkent Öğretmenevi, İklim Değişikliği, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB'in 'İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı' başladı - Son Dakika


Son Dakika
14:26 Karedeniz fırtınası rekora koşuyor! Trabzonspor tarihin en erken şampiyonluğunu olabilir
14:13 ABD'ye ait uçak gemisinin satış fiyatı şaşkına çevirdi! 1 dolardan daha az
13:58 Rusya, Türklerin tahliyesi için mayınları temizliyor
13:57 Ukrayna destekçisi protestocular Putin'in kızının Fransa'daki villasını bastılar, villanın kilidini değşitirdiler
13:55 Ukrayna askerleri Kiev'i nasıl savunuyor? Orduyu yöneten komutanlar anlattı: 64 km'lik konvoy artık tehdit değil
13:47 Messi, son transferi için babasını İspanya'ya gönderdi!
13:39 Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov: Ukrayna ile müzakereler olumlu yönde ilerliyor
13:31 Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'daki Türklerin tahliyesiyle ilgili konuştu: Moskova'dan onay bekliyoruz
12:37 Edirneli Tekcan ailesi, evlerini yıllar önce tanıştığı Ukraynalı Oryov ailesine açtı: Çeviri programlarıyla iletişim kuruyorlar
13:08 Afyonkarahisar'da define ararken yakalanan profesör hakkında idari işlem başlatıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 14:31:40. #1.11#
SON DAKİKA: MEB'in "İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement