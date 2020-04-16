MEB'in müjdesini verdiği solunum cihazının tanıtımı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel MEB'in müjdesini verdiği solunum cihazının tanıtımı yapıldı - Son Dakika

MEB'in müjdesini verdiği solunum cihazının tanıtımı yapıldı

6 saat önce

MEB'in müjdesini verdiği solunum cihazının tanıtımı yapıldı Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyeleri ilk solunum cihazının tanıtımı yapıldı üretti.

MEB'in müjdesini verdiği solunum cihazının tanıtımı yapıldı

HATAY - Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyeleri ilk solunum cihazının tanıtımı yapıldı üretti.

Milli Eğitim Bakanlığınca, koronavirüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu ilk solunum cihazı, Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi.

MEB'in müjdesini verdiği solunum cihazının tanıtımı yapıldı

Hatay, MEB, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 01:29 Kaynak: İHA

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