MEB'in müjdesini verdiği solunum cihazının tanıtımı yapıldı - Son Dakika

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MEB'in müjdesini verdiği solunum cihazının tanıtımı yapıldı
6 saat önce
MEB'in müjdesini verdiği solunum cihazının tanıtımı yapıldı Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyeleri ilk solunum cihazının tanıtımı yapıldı üretti.
MEB'in müjdesini verdiği solunum cihazının tanıtımı yapıldı
HATAY - Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyeleri ilk solunum cihazının tanıtımı yapıldı üretti.
Milli Eğitim Bakanlığınca, koronavirüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu ilk solunum cihazı, Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 01:29 Kaynak: İHA
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