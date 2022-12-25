Öğrenciler yiyecek almakta güçlük çekiyordu! Okul kantinlerine yönelik sert bir önlem geldi - Son Dakika
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Öğrenciler yiyecek almakta güçlük çekiyordu! Okul kantinlerine yönelik sert bir önlem geldi

25.12.2022 10:07

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle, okullarda bulunan kantin ve benzeri yerlerin kira bedellerinde 11 Eylül 2023'e kadar yapılacak kira artışı, bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'i oranında gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul- Aile Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmelik, 12 Eylül 2022'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

BİR ÖNCEKİ YILIN YÜZDE 25'İ KADAR ZAM YAPILACAK

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, sözleşme süresi bir yılı aşan, okullarda bulunan kantin ve benzeri yerlerin kira bedellerinde 11 Eylül 2023 dahil, bu tarihe kadar yapılacak olan kira artışı, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'i oranında uygulanacak. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25'in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak.

Öğrenciler yiyecek almakta zorlanıyordu! Okul kantinlerine yönelik sert bir önlem geldi

FAZLASI ALINIRSA İADE EDİLECEK

2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi ile bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımı tarihi (bu tarihler dahil) arasındaki dönemde mevcut sözleşme hükümlerine göre tahsil edilen kira gelirleri, bu maddeye göre tekrar hesaplanarak gerekli tahsilat, mahsup ve iade işlemleri gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (2)
  • Hajkan Hajkan: Kantinciler denetleyecilerin geleceği zamanı önceden öğrendiği için istedikleri yasak ürünleri satıyorlar. Ayrıca kar marjları çok yüksek. Pahalı satmalarıni durduracak bir denetim yok. Yazik Cevap Yaz 34 7 Yayından Kaldır
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Eylül, Aile, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Öğrenciler yiyecek almakta güçlük çekiyordu! Okul kantinlerine yönelik sert bir önlem geldi - Son Dakika
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