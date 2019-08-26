Son Dakika Haberleri: MEB'in özel okul standartlarını yeniden düzenleyen mevzuatı yolda
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MEB'in özel okul standartlarını yeniden düzenleyen mevzuatı yolda

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca, özel okulların açılmasında fiziki ve çevre koşullarını yeniden düzenleyen ve kapanma riski bulunan özel okullara ilişkin mali önlemler içeren yeni bir yönetmelik hazırlanıyor.

MEB'in özel okul standartlarını yeniden düzenleyen mevzuatı yolda, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca, özel okulların açılmasında fiziki ve çevre koşullarını yeniden düzenleyen ve kapanma riski bulunan özel okullara ilişkin mali önlemler içeren yeni bir yönetmelik hazırlanıyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:30 
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