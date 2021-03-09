MEB'in projesiyle hafızlık eğitimi alan öğrenciler, bilimsel başarılarıyla da göz dolduruyor - Son Dakika

MEB'in projesiyle hafızlık eğitimi alan öğrenciler, bilimsel başarılarıyla da göz dolduruyor

09.03.2021 11:03
MEB'in projesiyle hafızlık eğitimi alan öğrenciler, bilimsel başarılarıyla da göz dolduruyor, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık" projesi okullarında eğitim gören öğrenciler, merkezi sınavla farklı okul türlerine yerleşme imkanı bulmanın yanı sıra bilimsel...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık" projesi okullarında eğitim gören öğrenciler, merkezi sınavla farklı okul türlerine yerleşme imkanı bulmanın yanı sıra bilimsel projelerdeki başarılarıyla da göz dolduruyor.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve il ve ilçe müftülükleri iş birliği ile 2014'ten itibaren imam hatip ortaokullarında "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık" projesi yürütüldüğünü ifade etti.

Projede, örgün eğitime devam eden ve aynı zamanda hafızlık yapmak isteyen öğrencilerin, hafızlık eğitimi ile hafızlık sonrası eğitim öğretim süreçlerinin etkin, verimli ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesinin amaçlandığını belirten Yılmaz, aynı zamanda mesleki, akademik, sosyal, kültürel, sportif ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesinin de hedefleri arasında olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, "Proje ile öğrencilerin, Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmesi ve ana konularını bilmesi, ahlaki sorumluluklarının bilincinde olması, sene kaybı yaşamadan, örgün eğitimden ve akranlarından uzakta kalmadan bir üst öğrenime hazırlanması bekleniyor. Ayrıca öğrencilerin düşünen ve tartışabilen, sosyal ilişkileri gelişmiş ve evrensel değerlere sahip bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor." diye konuştu.

Milli, manevi, insani, ahlaki ve kültürel değerlerin içselleştirilmesinde Kur'an ayetlerinin anlamından ve hafızlık eğitiminin kazanımlarından faydalanılan projede öğrencilerin, güçlü hafıza ve güçlü öğrenme becerisi kazanarak gelecekteki kariyerlerine adım adım ilerlediklerini vurgulayan Yılmaz, "Projede, öğrencilerin çalışma disiplini, zaman yönetimi gibi becerileri pekiştiriliyor, öğrenciler okul ortamından, aileden ve sosyal çevreden uzun süre uzak kalmadan hafızlık eğitimini tamamlıyor." ifadelerini kullandı.

Fen ve sosyal bilimler alanlarında kendini geliştiren hafız öğrenciler

Türkiye genelinde "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık" projesi kapsamında, 47 proje imam hatip ortaokulu, 147 projenin uygulama usul ve esaslarına göre takibi yapılan imam hatip ortaokulu olmak üzere toplamda 194 imam hatip ortaokulu bulunduğuna dikkat çeken Nazif Yılmaz, şöyle konuştu:

"2021'de 1989 hafız öğrenci ile eğitim öğretim devam ediyor ve hafız öğrenci sayısı giderek artıyor. 2019-2020 öğretim yılı Liselere Geçiş Sınavında (LGS) tam puan alan ve yüzde 1.5'lik dilimde bulunan 40 hafız öğrenci, proje kapsamında yer alan imam hatip ortaokullarından mezun oldu. Türkiye genelinde derece elde eden birçok hafız öğrenci, merkezi sınavla farklı okul türlerine yerleşme imkanı buldu. Hafız imam hatip ortaokulları, LGS okul ortalama puanları ile bulundukları il ve ilçelerde ilk üç derecede yer alarak kitlesel başarıları ile de göz doldurdu."

Yılmaz, "Ayrıca TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye dereceleri, TÜBİTAK Asya Bölge Finali Türkiye dereceleri, TEKNOFEST Türkiye dereceleri, Uluslararası MEB Robot Yarışması Türkiye dereceleri, Geleneksel Okçuluk Yarışması Türkiye dereceleri gibi fen, sosyal ve sportif alanlarda hafız öğrenciler, büyük başarılara imza atıyor. Hafız öğrencilerimiz, örgün eğitimle birlikte akademik, sosyal ve ruhsal gelişimlerini de sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB'in projesiyle hafızlık eğitimi alan öğrenciler, bilimsel başarılarıyla da göz dolduruyor - Son Dakika


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