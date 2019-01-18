MEB'in Sistemini Hack'ledi Kendi Notlarını Değiştirdi
1 saat önce
Diyarbakır'da 10. sınıf öğrencisi, yaklaşık bir hafta önce Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) not sistemini hack'leyerek kendi notlarını ve devamsızlık durumunu değiştirdi.
Diyarbakır
'da 10. sınıf öğrencisi, yaklaşık bir hafta önce Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) not sistemini hack'leyerek kendi notlarını ve devamsızlık durumunu değiştirdi. Durumun okul yönetimi tarafından fark edilmesinin ardından öğrenci gözaltına alındı. Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi Kayapınar
ilçesinde bulunan bir okulda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 2 ay devamsızlığı bulunan 10. sınıf öğrencisi Sultan Şeymus M., iddiaya göre, MEB'in not sistemini hack'ledi. Burada notlarını 20'şer puan yükselten öğrenci, daha sonra 59 gün olan devamsızlığını da 9 güne indirdi. Öğrenciye not veren öğretmenler, sorunun kendilerinden kaynaklandığını düşünerek sistemi düzeltip eski haline getirdi. Sonraki gün tekrar sisteme giren Sultan Şeymus M., notları ve devamsızlığı tekrar kendine göre güncelleyince okul yönetiminin dikkatini çekti. Polise haber verilmesinin ardından Siber Suçlarla Mücadele
Müdürlüğü ekipleri, not sistemini takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından Sultan Şeymus M.'nin evinde bulunan IP adresinden sisteme girildiğini tespit eden güvenlik güçleri, öğrenciyi gözaltına aldı. 10. sınıf öğrenci Sultan Şeymus M.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
(Aydın
Yorat/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:06 Kaynak: İHA
MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı
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