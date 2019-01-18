MEB'in Sistemini Hackledi, Kendi Notlarını Değiştirdi

MEB'in sistemini hackledi, kendi notlarını değiştirdi Diyarbakırlı 10. sınıf öğrencisi, notları ve devamsızlığını değiştirmek için MEB'in not sistemine girdi Burada notlarını ve devamsızlığını kendisi giren öğrenci, okul yönetiminin dikkatinden kaçmadı Güvenlik güçleri, evindeki IP adresinden...

MEB'in sistemini hackledi, kendi notlarını değiştirdi

Diyarbakırlı 10. sınıf öğrencisi, notları ve devamsızlığını değiştirmek için MEB'in not sistemine girdi

Burada notlarını ve devamsızlığını kendisi giren öğrenci, okul yönetiminin dikkatinden kaçmadı

Güvenlik güçleri, evindeki IP adresinden işlem yapılan öğrenciyi gözaltına aldı



DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 10. sınıf öğrencisi, yaklaşık bir hafta önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın not sistemini hackleyerek kendi notlarını ve devamsızlık durumunu değiştirdi. Durumun okul yönetimi tarafından fark edilmesinin ardından öğrenci gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi Kayapınar ilçesinde bulunan bir okulda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 2 ay devamsızlığı bulunan 10. sınıf öğrencisi Sultan Şeymus M., iddiaya göre, MEB'in not sistemini hackledi. Burada notlarını 20'şer puan yükselten öğrenci, daha sonra 59 gün olan devamsızlığını da 9 güne indirdi. Öğrenciye not veren öğretmenler, sorunun kendilerinden kaynaklandığını düşünerek sistemi düzeltip eski haline getirdi. Sonraki gün tekrar sisteme giren Sultan Şeymus M., notları ve devamsızlığı tekrar kendine göre güncelleyince okul yönetiminin dikkatini çekti. Polise haber verilmesinin ardından Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, not sistemini takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından Sultan Şeymus M.'nin evinde bulunan IP adresinden sisteme girildiğini tespit eden güvenlik güçleri, öğrenciyi gözaltına aldı.

10. sınıf öğrenci Sultan Şeymus M.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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