MEB'in Sistemini Hackleyen Öğrenci Serbest Bırakıldı
1 saat önce
Diyarbakır'da yaklaşık bir hafta önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) not sistemini hackleyerek kendi notlarını ve devamsızlık durumunu değiştiren ve gözaltına alınan 10'uncu sınıf öğrencisi serbest bırakıldı.
Diyarbakır
'da yaklaşık bir hafta önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) not sistemini hackleyerek kendi notlarını ve devamsızlık durumunu değiştiren ve gözaltına alınan 10'uncu sınıf öğrencisi serbest bırakıldı.
Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi Kayapınar
ilçesinde bulunan bir okulda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 2 ay devamsızlığı bulunan 10. sınıf öğrencisi Sultan Şeymus M., iddiaya göre, MEB'in not sistemini hackledi. Burada notlarını 20'şer puan yükselten öğrenci, daha sonra 59 gün olan devamsızlığını da 9 güne indirdi. Öğrenciye not veren öğretmenler, sorunun kendilerinden kaynaklandığını düşünerek sistemi düzeltip eski haline getirdi. Sonraki gün tekrar sisteme giren Sultan Şeymus M., notları ve devamsızlığı tekrar kendine göre güncelleyince okul yönetiminin dikkatini çekti. Polise haber verilmesinin ardından Siber Suçlarla Mücadele
Müdürlüğü ekipleri, not sistemini takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından Sultan Şeymus M.'nin evinde bulunan IP adresinden sisteme girildiğini tespit eden güvenlik güçleri, öğrenciyi gözaltına aldı.
Sultan Şeymus M., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:38 Kaynak: İHA
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