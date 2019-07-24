Son Dakika Haberleri: MEB'in ücretsiz gençlik kampı sayısı artırılacak
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MEB'in ücretsiz gençlik kampı sayısı artırılacak

53 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık tarafından başlatılan "Liseliler çok okuyor çok geziyor" okuma kampanyası kapsamında düzenlenecek ücretsiz gençlik kampı sayısının artırılacağını bildirdi.

MEB'in ücretsiz gençlik kampı sayısı artırılacak, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık tarafından başlatılan "Liseliler çok okuyor çok geziyor" okuma kampanyası kapsamında düzenlenecek ücretsiz gençlik kampı sayısının artırılacağını bildirdi.
Bakan Selçuk, "Liseliler çok okuyor çok geziyor" okuma kampanyasıyla ücretsiz gençlik kampına gönderilecek öğrenci sayısında artış olacağı müjdesine ilişkin, Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.
Selçuk, #cokokuyancokgeziyor etiketiyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir günde ne çok haber geldi, 'hocam biz kulübümüzü kurduk' diye. 100 öğrenci gidecekti kampa, gönderemediğimizde aklım kalacak. Siz okumaya bakın, biz de kamp sayısını artırmanın yollarına bakalım." ifadesini kullandı.
Paylaşımda yer alan videoda, öğrencilerin okuma kampanyasına nasıl katılacağına ilişkin bilgiler veriliyor.
Ziya Selçuk, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:18 Kaynak: AA
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