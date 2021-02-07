MEB'in "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" yarın başlayacak - Son Dakika

MEB'in "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" yarın başlayacak

07.02.2021 22:11
MEB'in

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" yarın başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" yarın başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi düzenlenecek programın açılışında, EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek.

Bakan Selçuk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz. Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız. 8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da EBA'dayım." ifadelerini kullandı.

milli eğitim bakanlığı, Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB'in 'Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı' yarın başlayacak - Son Dakika


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