Son Dakika Haberleri: MEB'in Yayımladığı Kılavuza Göre, 1 Haziran'da Yapılacak Lgs Kapsamındaki Sınav İçin Başvurular...

MEB'in Yayımladığı Kılavuza Göre, 1 Haziran'da Yapılacak Lgs Kapsamındaki Sınav İçin Başvurular...

12 dakika önce

MEB'in yayımladığı kılavuza göre, 1 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki sınav için başvurular bugünden itibaren 14 Nisan'a kadar alınacak.

MEB'in Yayımladığı Kılavuza Göre, 1 Haziran'da Yapılacak Lgs Kapsamındaki Sınav İçin Başvurular..., System.String[]
MEB'in yayımladığı kılavuza göre, 1 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki sınav için başvurular bugünden itibaren 14 Nisan'a kadar alınacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:08 Kaynak: AA

LGS, Güncel
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