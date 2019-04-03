MEB'in Yayımladığı Kılavuza Göre, 1 Haziran'da Yapılacak Lgs Kapsamındaki Sınav İçin Başvurular...

MEB'in yayımladığı kılavuza göre, 1 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki sınav için başvurular bugünden itibaren 14 Nisan'a kadar alınacak.

MEB'in yayımladığı kılavuza göre, 1 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki sınav için başvurular bugünden itibaren 14 Nisan'a kadar alınacak.

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