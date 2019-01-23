Son Dakika Haberleri: MEB İntihar Girişimi İddialarını Yalanladı

MEB İntihar Girişimi İddialarını Yalanladı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı, bir okulda destekleme ve yetiştirme kursları için öğrencilerden ücret alındığı, yarıyıl tatilinde ücretli kamp düzenlendiği ve kampa katılan öğrencilerden birinin intihar girişiminde bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

MEB İntihar Girişimi İddialarını Yalanladı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı, bir okulda destekleme ve yetiştirme kursları için öğrencilerden ücret alındığı, yarıyıl tatilinde ücretli kamp düzenlendiği ve kampa katılan öğrencilerden birinin intihar girişiminde bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün medyada yer alan Ankara Atatürk Lisesi'nde destekleme ve yetiştirme kursları için öğrencilerden ücret alındığı ve kurs kapsamında yarıyıl tatilinde ücretli kamp düzenlendiği, kampa katılan öğrencilerden birinin intihar girişiminde bulunduğu iddialarına ilişkin; söz konusu okulumuzda ücretsiz olarak düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarında okulumuz öğretmenlerince kurs faaliyetleri sürdürülmektedir. Kurslarımız için öğrencilerden ücret alındığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır ve bu amaçla kurulan bir dernek de söz konusu değildir. Antalya iline yapılan ziyaret ise kültür gezisi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bahse konu geziye katılan öğrencilerden birinin intihar girişiminde bulunduğu iddiası da doğru değildir" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:11 Kaynak: İHA

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