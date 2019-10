MEB işletmelere 200 bin usta-kalfa yetiştirmek için kolları sıvadı

Bu alana yönelik atılan her iki adımın da bu merkezlerin kapasitelerinin artmasını sağlayacağını vurgulayan Özer, "Sahada kalfa ve usta ihtiyacına ilişkin yaptığımız araştırmalar sonucu mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısını 200 binler seviyesine çıkartmayı hedef olarak koyduk. Dolayısıyla mevcut öğrenci sayısını yaklaşık iki kat artırmak istiyoruz. Mesleki eğitim merkezlerine yönelik hedefi gerçekleştirmek ve süreci de birlikte yürütebilmek için sektör temsilcileri ve paydaşlarla toplantılar serisine başladık. Organize Sanayi Bölgeleri yöneticileri ile Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı yöneticilerinin katılımıyla ilk toplantılarımızı da tamamladık." bilgilerini verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

