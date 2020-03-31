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MEB: "İstanbul Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'ultrasonik cerrahi maske makinesi'...
6 saat önce
MEB: "İstanbul Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'ultrasonik cerrahi maske makinesi' üretildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:54 Kaynak: AA
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