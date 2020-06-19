MEB karneleri e-okul üzerinden erişime açtı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik erişime açıldı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul ve lise akademisindeki tüm öğrenciler karnelerine 'e-okul.meb.gov.tr' internet sitesi üzerinden ulaşabilecek .Örenciler 'takdir ve teşekkür' belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise akademisindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde 'takdir, teşekkür, onu ve üstün başarı' belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.

Virüs önlemleri nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrencilerin ikinci dönem için notları hesaplanmayacak. karneye birinci dönem notlatı yıl sonu notu olarak geçecek.

(İHA)