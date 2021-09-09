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MEB kılavuzu paylaştı! Test sonucu pozitif çıkan öğrenci okula devam edemeyecek - Son Dakika

MEB kılavuzu paylaştı! Test sonucu pozitif çıkan öğrenci okula devam edemeyecek

09.09.2021 07:23

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda koronavirüs vakası tespiti sonrası yol haritasını paylaştı. Buna göre öğrencinin pozitif vaka çıkması halinde okula devam edemeyeceği, aynı sınıfta 10 gün içinde 2. bir vaka çıkması halinde ise tüm sınıftaki öğrencilerin eve gönderileceği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı , okullarda korona virüs vakası tespit edilmesi durumunda hangi yolların izleneceğini açıkladı. Yayınlanan kılavuzda, pozitif vaka olan öğrencinin sağlık kuruluşunda takibi yapılmasının gerekli olduğu ifade edilerek okula devam edemeyeceği belirtildi. Ayrıca aynı sınıf 10 gün içinde 2. kez vaka çıkması halinde ise sınıftaki öğrencilerin tamamı eve gönderilecek.

"POZİTİF VAKALI ÖĞRENCİ OKULA DEVAM EDEMEZ"

"Pozitif vaka olan öğrenci sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okula devam etmez. Pozitif vaka çıkan sınıftaki diğer öğrenciler ve bu sınıfta görev alan öğretmenler okula devam eder. Bu kişilerin okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki kez semptom sorgulamaları yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır."

"SINIFTA 2. KEZ VAKA ÇIKMASI HALİNDE TÜM SINIF EVE GÖNDERİLECEK"

Okul girişinde semptom veya yüksek ateşi tespit edilen öğrencinin ailesi ile ivedilikle iletişime geçilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre Covid-19 enfeksiyonu tespit edilirse öğrenci, pozitif vaka olarak kabul edilecek. Aynı sınıfta 10 gün içinde 2. kez vaka çıktığı için sınıftaki öğrencilerin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilecek ve 14 gün boyunca evde temaslı takibine alınacak. Bu sınıftaki tüm öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre ateşi yüksek olan öğrencide Covid-19 enfeksiyonu tespit edilmezse sınıftaki diğer öğrenciler okula devam edecek.

Aynı sınıfta 10 gün içerisinde birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler, yakın temaslı olarak kabul edilecek. Bu öğrenciler, eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak. Bu sınıftaki öğrencilere uzaktan eğitim verilecek.

SINIFTA İLK POZİTİF VAKA ÇIKTIĞINDA, ÖĞRENCİLER YAKIN TEMASLI KABUL EDİLECEK

İlk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler, yakın temaslı kabul edilecek. Bu öğrenciler eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak. Bu sınıftaki öğrencilere uzaktan eğitim verilecek. Okuldaki diğer öğretmenler, temaslı kabul edilir ve maske takmak koşuluyla okula devam edecek. Temaslı öğretmenlerin okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilecek ve bunlar kayıt altına alınacak. Semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen, sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam edecek veya vaka olarak kabul edilecek.

ÖĞRETMENDE POZİTİF VAKA ÇIKMASI HALİNDE SINIF TEMASLI KABUL EDİLECEK

Sınıfta ders veren öğretmende Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda ne yapılacağının anlatıldığı kılavuzda şunlar kaydedildi:

"Pozitif vaka olan öğretmen, sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okulda eğitime devam etmez. Bu sınıftaki öğrenciler, temaslı kabul edilir ve okula devam eder. Diğer öğretmenler, temaslı kabul edilir ve çalışmaya devam eder. Temaslı öğretmenler ve pozitif öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin okul girişinde 14 gün boyunca günde en az iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilenler, sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir."

ÖĞRENCİ AİLESİNDE POZİTİF VAKAYA RASTLANIRSA, ÖĞRENCİ UZAKTAN EĞİTİM GÖRECEK

Öğretmen veya öğrencinin ailesinde Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda ise şunlar yapılacak:

"Vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci, yakın temaslı kabul edilir. Bu öğretmen veya öğrenci, 14 gün boyunca evde temaslı takibine alınır ve okula devam etmez. Öğrenci, uzaktan eğitime devam eder."

Anasınıfında okuyan bir öğrencide Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda ana sınıfındaki tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edilmesi için tek pozitif vaka yeterli olacak. Bu sınıftaki tüm öğrenciler, yakın temaslı kabul edilecek eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.

milli eğitim bakanlığı, Koronavirüs, Öğretmen, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MEB kılavuzu paylaştı! Test sonucu pozitif çıkan öğrenci okula devam edemeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: MEB kılavuzu paylaştı! Test sonucu pozitif çıkan öğrenci okula devam edemeyecek - Son Dakika
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