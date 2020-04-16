MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında yürüttüğü Ar-Ge sonucu ilk solunum cihazını Hatay Şehit... - Son Dakika

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MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında yürüttüğü Ar-Ge sonucu ilk solunum cihazını Hatay Şehit...
6 saat önce
MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında yürüttüğü Ar-Ge sonucu ilk solunum cihazını Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretti.
MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında yürüttüğü Ar-Ge sonucu ilk solunum cihazını Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretti.
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:02 Kaynak: AA
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