MEB, koronavirüsle mücadele kapsamında bazı kurslara ek tedbirler içeren yazı gönderdi - Son Dakika

MEB, koronavirüsle mücadele kapsamında bazı kurslara ek tedbirler içeren yazı gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, motorlu taşıt sürücüleri kursu, iş makinesi operatörlük kursu, gemi adamı yetiştirme kursu ve pilot yetiştirme kursunda alınması gereken ek önlemlere ilişkin illere yazı gönderildi.

MEB, koronavirüsle mücadele kapsamında bazı kurslara ek tedbirler içeren yazı gönderdi, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, motorlu taşıt sürücüleri kursu, iş

makinesi operatörlük kursu, gemi adamı yetiştirme kursu ve

pilot yetiştirme kursunda alınması gereken ek önlemlere ilişkin illere yazı gönderildi.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce gönderilen yazıya göre, kurslarda çalışan personel Kovid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirilecek. Kurslarda en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulacak. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanacak. Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atması, yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle değiştirmesi ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması ya da el antiseptiği kullanması sağlanacak.

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kurs binalarının havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek.

Ateşi 38 dereceden yüksek olanlarla öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan ya da gelişen, Kovid-19 vakası veya temaslısı olanlar içeri alınmayacak, tıbbi maske takılarak, Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecek.

Personel ve kursiyerlerin tümü, kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılacak. Personel ve kursiyerlerin el hijyenine dikkat etmeleri sağlanacak.

Kurs binasında bulunan kantin, büfe gibi yerlerde sosyal mesafe korunacak, maske kullanılacak ve el hijyeni sağlanacak. Buralarda tek kullanımlık bardak, tabak gibi malzemeler kullanılacak. Bu hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Kovid-19 Kapsamında Büfe, Kantın ve Bayilerde Alınması Gereken Önlemler"e uyulacak.

Dersliklerin oturma düzeni, kursiyerler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde oluşturulacak ve dersliklerin oturma planları her dersliğin kapısına asılacak. Kursiyerlerin sınıftaki yerleri sabit olacak.

Zorunlu olmadıkça asansör kullanılmayacak, kullanılması gereken hallerde kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilecek ve bu sayı asansör girişinde belirtilecek. Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecek.

Gemi adamı kurslarında kursiyer sayısı 15'ten fazla olmayacak

Gemi adamı kurslarında uygulamalı eğitim sahalarında kullanılan su geçirmez elbise, duman maskesi, tulum gibi eğitim yardımcıları günde en fazla bir kursiyer tarafından kullanılacak, her bir eğitim için kursiyer sayısı 15'ten fazla olmayacak. Gemi adamı kurslarında uygulamalı eğitimlerde kullanılan kişisel koruyucu giyecekler her kullanımdan sonra temizlenecek. Gemi adamı eğitiminde kullanılan can salı ve filikalar, mevcut kapasitelerinin yarısı kadar kursiyer tarafından kullanılacak.

Teorik ve uygulama sınavları öncesinde sınava katılan kursiyerler ile görevli personelin ateşi ölçülecek, oturma düzeni kursiyerler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenlenecek.

Direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında kursiyer ve usta öğreticiler maske kullanacak. Tek kullanımlık eldivenlerin doğru kullanılmaması Kovid-19 bulaşma riskini artırabileceğinden çalışanlar ve kursiyerler eldiven kullanmayacak. Ellerin yıkanması veya el antiseptiği kullanılması yeterli olacak. Eğitim sonunda aracın sık dokunulan yüzeyleri su ve deterjanla temizlenecek.

Pilotluk eğitimde kullanılan kulaklık ve mikrofonlar kişiye özel olacak

Pilotluk eğitimi uygulamalarında, uçağa binmeden önce eğitici ve öğrenci maske takacak, maske eğitim süresince çıkartılmayacak, eğitim sonunda çıkartılarak kapaklı çöp kutusuna atılacak. Eğitimde kullanılan kulaklık ve mikrofonlar kişiye özel olacak, ortak kullanımdan kaçınılacak.

Kulaklık ve mikrofonların kişiye özel olması mümkün değilse kulaklık ve mikrofonu kaplayacak tek kullanımlık minik bone tarzı kılıflar kullanılacak ve kullanım sonrası kapaklı çöp kutusuna atılacak.

Gemi Adamı, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 04:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MEB, koronavirüsle mücadele kapsamında bazı kurslara ek tedbirler içeren yazı gönderdi - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi 39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı         
23:16
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi         
23:03
Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı         
22:35
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı         
22:17
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz         
22:08
Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi         
21:54
AK Partili Metiner'den AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı         
21:35
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor         
21:27
Sakarya ve Kırklareli'ne eylem ve etkinlik için giriş-çıkışlar yasaklandı Sakarya ve Kırklareli'ne eylem ve etkinlik için giriş-çıkışlar yasaklandı         
20:53
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti         
20:43
Bakan Albayrak'tan Bakan Albayrak'tan "Milli Üretim" paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz         
20:32
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet         
20:30
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti         
20:24
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi         
20:24
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor         
20:18
Bekçiler, yeni kanun dolayısıyla eğitime alınacaklar Bekçiler, yeni kanun dolayısıyla eğitime alınacaklar         
20:15
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu         
19:58
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı         
19:58
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan         
19:51
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi         
19:39
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir         
19:36
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı         
19:35
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti         
19:33
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı         
19:06
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı         
19:05
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti         
19:01
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak         
18:57
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz         
18:52
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu         
18:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2020 23:46:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MEB, koronavirüsle mücadele kapsamında bazı kurslara ek tedbirler içeren yazı gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]