Nüfusu az olan yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmadan ilkokul açılabilecek - Son Dakika
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Nüfusu az olan yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmadan ilkokul açılabilecek

14.05.2022 11:38
Nüfusu az olan yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmadan ilkokul açılabilecek

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul, en az 5 çocuk bulunması halinde ise ana sınıfı açılabileceğini duyurdu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul, en az 5 çocuk bulunması halinde ise ana sınıfı açılabileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi (MEBCBS) ile Bakanlığın bina envanteri, bina sıra numaraları verilerek coğrafi olarak kayıt altına alınmış olduğundan bundan sonraki kurum açma ve kapatma işlemlerinin de MEBCBS bina sıra numaraları ile alan yapılması düzenlenerek bakanlığın bina envanterinin güncel tutulması sağlandı.Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul, en az 5 çocuk bulunması halinde ise ana sınıfı açılabilecek. Özel eğitim ana sınıfı, ana sınıfı ve uygulama sınıflarının dersliklerinin binanın giriş katında aydınlık ve güneş alan bölümünde olmasının esas olduğu; ancak bu şartların sağlanamadığı durumlarda ısı, ışık ve havalandırmanın sağlandığı diğer katlarda da ana sınıfı ve uygulama sınıfı açılabileceğine yönelik düzenleme yapılarak, okul öncesi eğitimde sunulan imkanların arttırılması sağlandı. BİLSEM açılışlarında bu kurumlarda bulunması zorunlu derslik sayısı azaltılarak mevcut okul binalarının müstakil bir bölümünde de BİLSEM açılabilmesine yönelik düzenleme yapmak suretiyle özel yetenekli öğrencilere sunulan eğitimin daha da yaygınlaştırılmasına imkan sağlandı. Okul pansiyonlarının açılışında aranılan öğrenci kapasitesi şartı 100'den 50'ye düşürülerek, pansiyonların açılması kolaylaştırılarak daha fazla öğrencinin pansiyonlardan yararlanmasına imkan sağlandı.


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Kaynak: DHA

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