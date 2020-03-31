MEB LGS'de sorulacak soruların müfredatı ve kazanımlarını açıkladı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, LGS'de sorulacak soruların müfredatı ve kazanımları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak 7 Haziran tarihinde yapılması planlanan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili açıklamada bulundu. LGS heyecanı yaşayan öğrenci ve velilere yönelik yaptığı paylaşımda Selçuk, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı paylaşım şu şekilde:

"7 Haziran 2020'de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayımladık."

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan belge 48 sayfadan oluşuyor. Sınava esas derslerin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem sonu itibariyle öğretimi tamamlanan konu, kazanım ve açıklamaların yer aldığı bilgilendirmede; Türkçe dersi, Matematik dersi, Fen Bilimleri dersi, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, İngilizce dersi, Almanca dersi, Fransızca dersi, İtalyanca Dersi, Musevi Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, Ermeni Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programlarına yer verildi.

(İHA)