Ankara'da LGS heyecanı; Bakan Özer de Koordinasyon Merkezi'nde (2) - Son Dakika
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Ankara'da LGS heyecanı; Bakan Özer de Koordinasyon Merkezi'nde (2)

05.06.2022 13:12
Ankara'da LGS heyecanı; Bakan Özer de Koordinasyon Merkezi'nde (2)

BAKAN YARDIMCISI ŞENSOY: SORUNSUZ TAMAMLANDIMilli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen sınava ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BAKAN YARDIMCISI ŞENSOY: SORUNSUZ TAMAMLANDI

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen sınava ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şensoy, sınavın sorunsuz tamamlandığını belirterek, "Merkezi sınavlar oldukça büyük organizasyonu gerektirdiği için sürece Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri destek verdi. Sınav hazırlık ve uygulamasında emek veren tüm çalışma arkadaşlarımızı, 81 ilde süreci başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz tamamlanmasında büyük emeği olan tüm il milli eğitim müdürlerimizi ve illerde görevli personelimizi kutluyorum. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

MEB: 1 MİLYON 236 BİN 313 ÖĞRENCİ KATILDI

Milli Eğitim Bakanlığınca sınava dair yapılan bilgilendirmede ise 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu sınavın, 2 oturum halinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldığı, sınavda her bir oturumda yaklaşık 350 bin olmak üzere 700 bin kişinin görev aldığı aktarıldı.

Görüntü dökümü:

- Sınav merkezi

- Aileler ve öğrenciler

- Sınav salonu

- Genel ve detay

Haber:  Sibel CAN/ANKARA,


Ankara'da LGS heyecanı; Bakan Özer de Koordinasyon Merkezi'nde (2)
Ankara'da LGS heyecanı; Bakan Özer de Koordinasyon Merkezi'nde (2)
Ankara'da LGS heyecanı; Bakan Özer de Koordinasyon Merkezi'nde (2)
Ankara'da LGS heyecanı; Bakan Özer de Koordinasyon Merkezi'nde (2)
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Milli Eğitim Bakanı Özer, LGS sürecinin canlı takip edildiği Sınav Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti Milli Eğitim Bakanı Özer, LGS sürecinin canlı takip edildiği Sınav Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti Ege'de LGS kapsamındaki merkezi sınav heyecanı Ege'de LGS kapsamındaki merkezi sınav heyecanı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da LGS heyecanı; Bakan Özer de Koordinasyon Merkezi'nde (2) - Son Dakika

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