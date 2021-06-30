MEB, LGS merkezi sınav sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçlarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav sonuçlarının da olduğu "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı. Raporda sınavın alt testlerine ait dağılımlar değerlendirilirken, testin teknik özellikleri ile ilgili detaylı sonuçlara da yer verildi. Rapora göre 1 milyon 36 bin 492 öğrencinin girdiği, yüzde 83'lük katılım oranı olan LGS sınavı başarıyla uygulandı. Öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil testlerinin uygulandığı saat 09.30'da başlayan ilk oturumun ardından saat 11.30'da ikinci oturum yapıldı. İkinci oturumda ise öğrenciler Fen Bilimleri ve Matematik testlerine tabi tutuldu. Bu yıl LGS merkezi sınav sorularından iptal edilen olmadı.

Rapora göre 36 farklı ilden 97 öğrenci, tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puana ulaştı. Ailevi özellikleri ve sınav performansları arasındaki ilişkilerin yer verildiği rapora göre, geçtiğimiz 3 yılda olduğu gibi bu yıl da kız öğrenciler alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı oldu.

(Mustafa Cenik/İHA)