MEB, LGS'ye ilişkin merak edilenleri yanıtladı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 7 Haziran'da iki oturum halinde yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merak edilenleri yanıtladı.

MEB tarafından, 7 Haziran Pazar günü iki oturum halinde yapılması planlanan LGS hakkında; sınava başvuru, oturumların içeriği, sınavın uygulanışı gibi sorular yanıtlandı. 8'inci sınıfın 1. Dönem öğretim programları esas alınarak çoktan seçmeli 90 sorunun cevaplanacağı sınavın birinci oturumu 09.30'da başlayacak. Sözel alandan oluşan birinci oturumda öğrenciler, 50 sorudan sorumlu olacak ve 75 dakikalık süre tanınacak. İkinci oturum ise hemen akabinde saat 11.30'da başlayacak. 80 dakika sürenin tanındığı ikinci oturumda öğrenciler, 40 adet sayısal alan sorusundan sorumlu olacak.

Başvuruların MEB tarafından otomatik olarak yapılacağı LGS'nin sınav giriş belgelerinin düzenlenme tarihi 28 Mayıs olarak açıklandı. İlgili sınavın sonuçlarının ilanının ise 1 Temmuz'da olacağı bildirildi.

'2020 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulamaları Kapsamına Sıkça Sorulan Sorular' ve yanıtları, Bakanlığın internet sitesi 'www.meb.gov.tr'den yayımlandı.

Merkezi sınav için yapılacak başvurular hakkında MEB tarafından, "Merkezi sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç, tüm 8'inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecektir. Başvurusu Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek öğrencilerin sınav başvurusu için ayrıca bir işlem yapılmayacaktır. Başvurular ücretsizdir" açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamalar arasında sınava tüm öğrencilerin girme zorunluluğunun olmadığı da belirtildi. Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezi öğrencilerinin başvuru şartları ise "2019-2020 eğitim öğretim yılında resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8'inci sınıf öğrencilerinin, merkezi sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacaktır" ifadeleriyle açıklandı.

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan ve öğrenim gördüğü okulun 8'inci sınıfına devam eden öğrencilerin yapılacak merkezi sınava başvurabildiği konusunda da açıklamanın yer aldığı metinde yurt dışında e-okul sisteminde kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin başvuru şartları da açıklandı. Bu açıklamaya göre, "Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilenler Türkiye'deki 8'inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak şartıyla başvurularını, 3-14 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik, başkonsolosluk veya konsoloslukları üzerinden yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

MEB, sınavsız öğrenci alan okul tercih edecek olan öğrenciler için, "Sınavsız öğrenci alan okulları tercih edecek öğrencilerin bu sınava girmeleri zorunlu değildir" açıklamasını yaptı.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinin, 28 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacağını bildiren MEB, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edileceğinin de altını çizdi.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ise sınav giriş belgelerini, "Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 28 Mayıs'tan itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik, başkonsolosluk veya konsolosluklarından alacak ve onaylatacaktır" alabileceği açıklandı.

Merkezi sınavda uygulanacak iki oturumda öğrencilerin hangi derslerden sorumlu olduğunu ve soru dağılımını açıklayan MEB, "Merkezi sınav birinci oturum sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil, ikinci oturum sayısal alanda ise matematik ve fen bilimleri dersleri yer alacaktır. Soru dağılımı ise birinci oturum sözel alan Türkçe 20 soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, din kültürü ve ahlak bilgisi 10 soru, yabancı dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru, ikinci oturum sayısal alan matematik 20 soru, fen bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru şeklinde olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Özel gereksinimi olan öğrenciler için ayrı bir açıklama yapan MEB, "Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir" açıklamasında bulundu.

Yabancı dil dersinden işitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin muaf olabileceğini açıklayan MEB, "İşitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin yabancı dil dersinin testinden muaf olabilmesi ve bilgilerinin MEBBİS-RAM modülüne işlenmesi için bu durumun, veli tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir" şeklinde ifade etti.

Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilerin sınava nerede girecekleri konusunda da bilgilendirme yapan MEB, "Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilere yetersizlik durumlarına göre sınav tedbir hizmeti sunulabilmesi için öğrencilerin sınava alınacağı adresin, veliler/vasiler tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne, okul müdürlüğü tarafından ise ilgili RAM'a bildirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sonrasında yaşanan uzaktan eğitim konusunda hiçbir öğrencinin mağdur edilmemesi için sınavda çıkacak konularla da ilgili açıklama yapan MEB, "Her alan için 8'inci sınıfın sınava esas derslerinden, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu itibarıyla öğretimi tamamlanan konu ve kazanmalara göre öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır" ifadelerine yer verdi.

Konuyla ilgili birinci dönem konularına da Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 'http://ttkb.meb.gov.tr' internet adresi üzerinden ulaşılabileceğini hatırlattı.

Görme yetersizliği ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için de açıklamaların yer aldığı yazıda, "Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilerin sınava girişleri için ise "Çocuğunuzun sınava alınacağı adresi, kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirmeniz gerekmektedir, başka yapmanız gereken bir işlem bulunmamaktadır. Okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri geri kalan işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır" şeklinde açıklama yapıldı.

(Emin Kuvat/İHA)