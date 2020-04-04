MEB, LGS'ye ilişkin merak edilenleri yanıtladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MEB, LGS'ye ilişkin merak edilenleri yanıtladı - Son Dakika

MEB, LGS'ye ilişkin merak edilenleri yanıtladı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 7 Haziran'da iki oturum halinde yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merak edilenleri yanıtladı.

MEB, LGS'ye ilişkin merak edilenleri yanıtladı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 7 Haziran'da iki oturum halinde yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merak edilenleri yanıtladı.

MEB tarafından, 7 Haziran Pazar günü iki oturum halinde yapılması planlanan LGS hakkında; sınava başvuru, oturumların içeriği, sınavın uygulanışı gibi sorular yanıtlandı. 8'inci sınıfın 1. Dönem öğretim programları esas alınarak çoktan seçmeli 90 sorunun cevaplanacağı sınavın birinci oturumu 09.30'da başlayacak. Sözel alandan oluşan birinci oturumda öğrenciler, 50 sorudan sorumlu olacak ve 75 dakikalık süre tanınacak. İkinci oturum ise hemen akabinde saat 11.30'da başlayacak. 80 dakika sürenin tanındığı ikinci oturumda öğrenciler, 40 adet sayısal alan sorusundan sorumlu olacak.

Başvuruların MEB tarafından otomatik olarak yapılacağı LGS'nin sınav giriş belgelerinin düzenlenme tarihi 28 Mayıs olarak açıklandı. İlgili sınavın sonuçlarının ilanının ise 1 Temmuz'da olacağı bildirildi.

'2020 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulamaları Kapsamına Sıkça Sorulan Sorular' ve yanıtları, Bakanlığın internet sitesi 'www.meb.gov.tr'den yayımlandı.

Merkezi sınav için yapılacak başvurular hakkında MEB tarafından, "Merkezi sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç, tüm 8'inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecektir. Başvurusu Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek öğrencilerin sınav başvurusu için ayrıca bir işlem yapılmayacaktır. Başvurular ücretsizdir" açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamalar arasında sınava tüm öğrencilerin girme zorunluluğunun olmadığı da belirtildi. Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezi öğrencilerinin başvuru şartları ise "2019-2020 eğitim öğretim yılında resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8'inci sınıf öğrencilerinin, merkezi sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacaktır" ifadeleriyle açıklandı.

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan ve öğrenim gördüğü okulun 8'inci sınıfına devam eden öğrencilerin yapılacak merkezi sınava başvurabildiği konusunda da açıklamanın yer aldığı metinde yurt dışında e-okul sisteminde kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin başvuru şartları da açıklandı. Bu açıklamaya göre, "Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilenler Türkiye'deki 8'inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak şartıyla başvurularını, 3-14 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik, başkonsolosluk veya konsoloslukları üzerinden yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

MEB, sınavsız öğrenci alan okul tercih edecek olan öğrenciler için, "Sınavsız öğrenci alan okulları tercih edecek öğrencilerin bu sınava girmeleri zorunlu değildir" açıklamasını yaptı.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinin, 28 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacağını bildiren MEB, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edileceğinin de altını çizdi.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ise sınav giriş belgelerini, "Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 28 Mayıs'tan itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik, başkonsolosluk veya konsolosluklarından alacak ve onaylatacaktır" alabileceği açıklandı.

Merkezi sınavda uygulanacak iki oturumda öğrencilerin hangi derslerden sorumlu olduğunu ve soru dağılımını açıklayan MEB, "Merkezi sınav birinci oturum sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil, ikinci oturum sayısal alanda ise matematik ve fen bilimleri dersleri yer alacaktır. Soru dağılımı ise birinci oturum sözel alan Türkçe 20 soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, din kültürü ve ahlak bilgisi 10 soru, yabancı dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru, ikinci oturum sayısal alan matematik 20 soru, fen bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru şeklinde olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Özel gereksinimi olan öğrenciler için ayrı bir açıklama yapan MEB, "Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir" açıklamasında bulundu.

Yabancı dil dersinden işitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin muaf olabileceğini açıklayan MEB, "İşitme yetersizliği, zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin yabancı dil dersinin testinden muaf olabilmesi ve bilgilerinin MEBBİS-RAM modülüne işlenmesi için bu durumun, veli tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir" şeklinde ifade etti.

Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilerin sınava nerede girecekleri konusunda da bilgilendirme yapan MEB, "Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilere yetersizlik durumlarına göre sınav tedbir hizmeti sunulabilmesi için öğrencilerin sınava alınacağı adresin, veliler/vasiler tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne, okul müdürlüğü tarafından ise ilgili RAM'a bildirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sonrasında yaşanan uzaktan eğitim konusunda hiçbir öğrencinin mağdur edilmemesi için sınavda çıkacak konularla da ilgili açıklama yapan MEB, "Her alan için 8'inci sınıfın sınava esas derslerinden, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu itibarıyla öğretimi tamamlanan konu ve kazanmalara göre öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır" ifadelerine yer verdi.

Konuyla ilgili birinci dönem konularına da Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 'http://ttkb.meb.gov.tr' internet adresi üzerinden ulaşılabileceğini hatırlattı.

Görme yetersizliği ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için de açıklamaların yer aldığı yazıda, "Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan öğrencilerin sınava girişleri için ise "Çocuğunuzun sınava alınacağı adresi, kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bildirmeniz gerekmektedir, başka yapmanız gereken bir işlem bulunmamaktadır. Okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri geri kalan işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır" şeklinde açıklama yapıldı.

(Emin Kuvat/İHA)

LGS, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:55 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi         
20:05
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek         
19:50
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi         
19:14
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı         
18:53
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı         
18:37
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı         
18:27
Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı         
18:16
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü         
18:02
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu         
17:45
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü         
17:05
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı         
17:04
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir         
17:03
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler         
16:48
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm         
16:38
Adana'da polis helikopterle Adana'da polis helikopterle "Evde kal" uyarısını yineledi         
16:36
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı         
16:34
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı         
16:34
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım         
16:32
Wanda Nara'nın Wanda Nara'nın "Icardi İtalya'ya dönmek istiyor" itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu         
16:27
Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kameraya yansıdı Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kameraya yansıdı         
16:27
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı         
16:13
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi         
16:10
Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım         
16:08
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu         
16:06
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu         
15:49
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
15:39
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil         
15:39
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü         
15:33
Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz         
15:16
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 20:24:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MEB, LGS'ye ilişkin merak edilenleri yanıtladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]